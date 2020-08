Samsung Galaxy Buds Live : une vidéo montre les nouveaux rivaux des AirPods dans leur moindre détail à quelques heures de leur annonce

Les Samsung Galaxy Buds Live, derniers écouteurs sans fil true wireless de l'entreprise doivent rivaliser avec les AirPods d’Apple. Ils ont apparemment fait l'objet d'une nouvelle fuite dans ce qui semble être une vidéo officielle, quelques heures avant l'événement Unpacked 2020 de Samsung.

Nous espérons bien voir apparaître ces nouveaux écouteurs sans fil lors de cet événement, où nous attendons également le lancement des nouveaux Samsung Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra. Le coup d’envoi sera donné ce 5 août à 16 heures (heure française), et on devrait donc avoir plus d'informations d'ici la fin de la journée.

La vidéo en question a été publiée sur Twitter en même temps que des vidéos du Note 20 et d’autres appareils par le célèbre leaker Evan Blass. Et bien qu'elle soit sans son, elle nous donne cependant un très bon aperçu des futurs Samsung Galaxy Buds Live :

Cette fuite nous montre en effet le design en forme de haricot de ces écouteurs true wireless, ce qui vient appuyer les fuites et les rumeurs antérieures, et nous donne également un bon aperçu du boîtier de rechargement de ceux-ci.

Elle confirme également les rumeurs précédentes selon lesquelles ces écouteurs seraient disponibles en trois coloris différentes : or rose, blanc et noir.

La réduction active du bruit confirmée ?

À en juger par la vidéo, chaque écouteur est équipé de deux microphones. Cela pourrait être le signe d'une technologie de réduction du bruit comparable à celle des AirPods Pro et des Sony WF-1000XM3, ainsi que la possibilité d'utiliser ces écouteurs pour prendre des appels et invoquer l'assistant vocal de votre appareil.

Il semble également y avoir un conduit à l'extérieur de chaque écouteur, probablement pour remédier à la sensation de pression inconfortable qui peut survenir avec des écouteurs antibruit.

Les rumeurs sur la présence de cette réduction active du bruit au sein de ces Samsung Galaxy Buds Live n'ont cessé de croître depuis qu'une vidéo promotionnelle avec le slogan suivant a été divulguée : "Keep the noise out. Let the sound in." ("Faites disparaître le bruit. Laissez le son entrer").

Plus loin dans la vidéo, on peut voir deux personnes avoir une conversation alors qu'elles portent les nouveaux Galaxy Buds, ce qui laisse entrevoir la possibilité de pouvoir laisser passer le son ambiant à travers les écouteurs . Un peu comme avec la fonction Transparence des AirPods Pro.

Fuite sur fuite

Les Galaxy Buds originaux étaient la réponse de Samsung aux AirPods d'Apple lors de leur lancement le 8 mars 2019, et ils ont été suivis en février 2020 par les Samsung Galaxy Buds Plus.

Aucune des premières tentatives de Samsung n'a pu surpasser les AirPods d'Apple, encore moins les AirPods Pro, en termes de popularité ou de fonctionnalités. C’est pourquoi l'arrivée d'une nouvelle version améliorée de ces Galaxy Buds est une perspective assez intéressante.

Les détails concernant ces Samsung Galaxy Buds Live ont maintenant fait l'objet de tellement de fuites que nous savons à peu près tout ce qu'il y a à savoir à leur sujet avant leur grande révélation. Même les applications Android et iOS qui les accompagneront ont déjà fait leur apparition.

Malgré tout, nous pourrions encore avoir quelques surprises lors de l'événement Unpacked plus tard dans la journée ; et avec l’arrivée attendue des Samsung Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy Fold 2, Galaxy Watch 3, Galaxy Tab S7, et Galaxy Tab S7 Plus, il y aura forcément beaucoup à voir.