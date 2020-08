Samsung Galaxy Watch 3 : tous les modèles révélés avant l'heure

De tous les nouveaux appareils Samsung qui seront dévoilés le 5 août, la Samsung Galaxy Watch 3 est probablement celui dont nous avons eu l’aperçu le plus complet jusqu'à présent. Les fuites concernant la montre connectée ne cessent, en effet, de s’enchaîner à quelques jours de l’événement Unpacked organisé par Samsung. Nous voici désormais en possession des fiches techniques. Et ce, pour chaque modèle de la smartwatch.

L’information nous vient d’Evan Blass (un leaker bien connu de la marque), qui ne nous propose rien de moins que la liste complète des spécifications de cette Galaxy Watch 3. Celle-ci mentionne deux tailles, l’une de 41 mm, l’autre de 45 mm avec pour chacune une variante Bluetooth ainsi qu'une variante cellulaire. La plus grande d'entre elles posséderait un écran Super AMOLED de 1,4 pouces, tandis que celui de la plus petite mesurerait 1,2 pouces.

D'autres différences sont évoquées. Notamment la taille de la batterie, qui serait de 340 mAh sur le modèle 45 mm et de 247 mAh sur celui de 41 mm. Pour ce qui est des dimensions et du poids, le plus grand modèle mesurerait 45 x 46,2 x 11,1 mm et pèserait 53 g, tandis que le petit mesurerait 41 x 42,5 x 11,3 mm et indiquerait 48 g sur la balance.

Les couleurs varient également ici. Le modèle 45 mm existerait en coloris Mystic Black (noir) et Mystic Silver (argent), avec un bracelet en cuir noir. Pour le modèle 41 mm, nous aurons le droit à des coloris Mystic Silver ou Mystic Bronze (bronze), avec un bracelet en cuir noir ou rose.

Quel que soit le modèle choisi, la Samsung Galaxy Watch 3 embarquerait 1 Go de RAM et 8 Go de stockage, un moniteur de fréquence cardiaque, une certification IP68 (pour nager avec en toute sécurité), un cadran en acier inoxydable, un micro et un haut-parleur.

Des informations plus que probables

Nous avons déjà lu beaucoup de ces détails auparavant, et rien ici ne nous semble improbable. Nous dirions donc que ces spécifications sont quasi-sûrement exactes, mais bien sûr nous attendrons l'annonce officielle de Samsung pour en juger.

En plus de ces spécifications, Blass a également partagé des images promotionnelles de la montre, qui ressemblent trait pour trait aux images et vidéos des fuites précédentes que nous avons pu voir. Ce qui encore une fois nous fait penser qu’il s’agit bien ici du véritable produit à venir.

Nous saurons tout ce mercredi 5 août, avec la révélation des Samsung Galaxy Note 20, Samsung Galaxy Tab S7, Samsung Galaxy Fold 2 et Samsung Galaxy Buds Live. La journée s'annonce donc chargée en nouveautés et nous la couvrirons bien sûr dans son intégralité. N’hésitez pas à nous suivre pour connaître tous les détails officiels.

Via PhoneArena