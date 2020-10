Les Samsung Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra entièrement dévoilés, à quelques jours de leur annonce

Alors que les nouveaux Galaxy Note 20 de Samsung se rapprochent tout doucement de leur sortie ce 5 août, les fuites concernant les prochains produits phares de la marque coréenne ont elles aussi bel et bien accéléré en cadence.

Ces dernières révélations nous proviennent du site allemand WinFuture, qui non seulement nous présente le Galaxy Note 20 et le Galaxy Note 20 Ultra dans toute leur splendeur grâce à de nouvelles images, mais nous annonce également presque tout ce qu'il y a à savoir sur les caractéristiques de ces nouveaux appareils.

Le Samsung Galaxy Note 20 Ultra

(Image credit: Samsung/WinFuture)

Tout d'abord, nous avons le Galaxy Note 20 Ultra, qui serait d’après cette fuite disponible en deux variantes de couleur : Mystic Black (ci-dessus) et Mystic Bronze.

Comme vous pouvez le voir sur l'image, le Note 20 Ultra semble conserver l'affichage "Infinity-O" du Note 10. Contrairement aux rapports qui stipulaient que la série des Note 20 était sur le point d’abandonner le verre incurvé au profit d’écrans plus plats cette année (plus d'informations à ce sujet plus bas).

Selon WinFuture, le Galaxy Note 20 Ultra se doterait d'un écran QHD+ de 6,9 pouces avec un format assez inhabituel de 19,3:9 et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il serait probablement le premier smartphone au monde à arborer un écran avec du Gorilla Glass 7.

En termes de spécifications, le site nous affirme que le Note 20 Ultra sera équipé du processeur Exynos 990 de Samsung dans les régions hors États-Unis (le même que pour sa gamme S20). Mais aussi de 12 Go de RAM, d'une batterie de 4 500 mAh et de 256 ou 512 Go de stockage. Si l'on s'en tient à la stratégie adoptée par la marque avec les précédents Note, on peut supposer que les modèles américains auront de nouveau droit au dernier processeur en date de Qualcomm, le Snapdragon 865.

Pour ce qui est de l'appareil photo sur le Note 20 Ultra, nous pouvons nous attendre à avoir un capteur principal de 108 Mpx, ainsi qu'à un capteur ultra grand angle de 12 Mpx et un capteur périscopique de 12 Mpx avec un zoom optique 5x. Heureusement, il semblerait que Samsung fasse cette fois-ci un pas en arrière sur le "zoom spatial" 100x du S20, et ait décider d’inclure ici un zoom numérique 50x un petit peu plus raisonnable.

Le Samsung Galaxy Note 20

(Image credit: Samsung/WinFuture)

En plus du Galaxy Note 20 Ultra, WinFuture nous révèle également les premières images du Galaxy Note 20, qui, selon le site, sera lui disponible en bronze (ci-dessus), gris et vert.

Comme mentionné précédemment, les premières fuites suggéraient que la série des Note de Samsung suivrait celle des S20 en passant elle aussi à un design d'écran plus plat qu’à l’accoutumée, et cela semble être prouvé. Au moins en partie avec ce nouveau Galaxy Note 20.

Toujours selon le site, ce Galaxy Note 20 « standard » se doterait d'un écran FHD+ de 6,7 pouces légèrement plus petit. Avec lui aussi un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un format d'image de 19,3:9. Il serait enfin doté de la technologie Gorilla Glass 7 comme son grand frère.

En ce qui concerne ses spécifications, on retrouve le même processeur que pour le Galaxy Note 20 Ultra. Bien qu’il soit équipé d'une batterie plus petite à 4 300 mAh, de moins de RAM avec 8 Go et d’un stockage moins élevé avec seulement une option de 256 Go.

L'autre grande différence entre ces deux smartphones réside dans leurs appareils photo. Le Galaxy Note 20 disposerait lui d’un capteur principal de 12 Mpx, d’un objectif ultra grand angle de 12 Mpx et d’un téléobjectif de 64 Mpx capable seulement d'un zoom optique 3x et d'un zoom numérique 30x.

Comme toujours, aucune des informations ci-dessus ne doit être considérée comme concrète tant que Samsung ne l'a pas elle-même confirmée. Il faudra donc attendre l’événement Unpacked pour en avoir le coeur net. En attendant, vous pouvez vous rendre sur le site de WinFuture si vous souhaitez voir encore plus de photos de chacun des smartphones sous différents angles et dans leurs coloris respectifs.