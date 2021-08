Fitbit améliore le quotidien des personnes atteintes de diabète

Pour beaucoup, Fitbit n'est pas seulement le meilleur constructeur de montres / bracelets fitness, c'est le seul. La marque est même devenue un nom commun, au même titre que kleenex. Les porteurs disent "mon Fitbit", même lorsqu’ils désignent sur leur poignet un appareil conçu par une autre société. Mais bien qu'elle ait gagné la bataille de la notoriété, la société ne se repose jamais sur ses lauriers. Au contraire, elle entreprend de nouvelles actions audacieuses pour étendre son attraction et se transforme progressivement en une plateforme de suivi de votre santé, la plus complète possible.

C'est dans cette optique que Fitbit vient d'annoncer un nouveau partenariat pluriannuel avec Lifescan, une compagnie française spécialisée dans la surveillance de la glycémie, qui dessert plus de 20 millions de diabétiques dans le monde.

L'objectif de cette collaboration est d'offrir aux personnes diabétiques une vision plus détaillée de la façon dont les facteurs liés au mode de vie, comme l'activité quotidienne, l'alimentation et le sommeil, peuvent avoir un impact sur leur glycémie. Tout en leur fournissant des outils les aidant à adopter un mode de vie plus sain.

(Image credit: Future)

En termes pratiques, cela signifie deux choses. Premièrement, les utilisateurs de OneTouch Reveal recevront un Fitbit Inspire 2 et un accès à Fitbit Premium, pour les aider à bouger plus, à gérer leur stress, à mieux dormir et à bien manger.

Deuxièmement, il y aura une nouvelle connectivité entre les applications Fitbit et les applications OneTouch Reveal, afin que les données de OneTouch puissent être visualisées en même temps que les mesures suivies par Fitbit, ce qui permettra aux utilisateurs de mieux comprendre comment leur activité physique et leur glycémie interagissent.

Une approche vouée à se développer

C'est une excellente idée sur le principe, et les entreprises affirment qu'il existe des preuves que cette approche puisse également fonctionner dans la pratique. Une étude clinique menée à Taïwan a notamment montré que l'intégration d'un Fitbit Inspire HR dans le traitement du diabète via l'application de contrôle du glucose Health2Sync entraînait des améliorations significatives de la glycémie et des taux d'HbA1C.

Tous les avantages de la collaboration entre LifeScan et Fitbit seront disponibles par le biais d'un service de portail appelé OneTouch Solutions, d'abord mis à la disposition des consommateurs américains à l'automne, puis proposé aux prestataires de soins de santé au début de 2022.

(Image credit: Oura)

Nous n'avons pas encore beaucoup de détails sur la façon dont les applications Fitbit et Lifescan vont fonctionner ensemble, au-delà de ce que nous vous avons déjà dit. Et plus généralement, l'entreprise est, à juste titre, très prudente dans ses déclarations audacieuses sur le potentiel de Fitbit en matière de soins de santé.

Dans ses termes et conditions, par exemple, elle déclare : "Sauf indication contraire, les produits et services Fitbit ne sont pas des dispositifs médicaux [sic], et ne sont pas destinés à diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une quelconque maladie. En ce qui concerne l'exactitude, Fitbit a développé des produits et services pour suivre certaines informations de bien-être aussi précisément que raisonnablement possible. La précision des produits et services de Fitbit n'est pas destinée à être équivalente à celle des dispositifs médicaux ou des appareils de mesure scientifiques."

Entre prudence et ambition

Nous supposons que cette formulation a été choisie par les avocats de la marque, afin de couvrir leurs arrières en cas de procès. Malgré cette prudence, nous sommes convaincus que nous allons entendre parler d’une expansion des partenariats entre Fitbit et les prestataires de soins de santé au cours des prochains mois, car il s'agit d'un marché très lucratif.

La capacité de Fitbit à suivre des éléments tels que la fréquence cardiaque et les habitudes de sommeil signifie qu'il y a beaucoup de possibilités de jouer un rôle important dans l'optimisation des soins de santé de ses porteurs.

Et bien sûr, si Fitbit n'est pas le premier à se lancer, des rivaux comme l'Amazon Halo ou l'Apple Watch pourraient lui voler la vedette.