FIFA 22 sera-t-il le dernier jeu FIFA ?

EA Sports "explore" la possibilité de renommer sa série de jeux FIFA dès l’année prochaine. Dès lors, FIFA 22, récemment sorti, deviendrait le dernier jeu à utiliser le nom de la licence.

C'est du moins ce qui ressort d'un billet de blog publié par l’éditeur, pour célébrer le lancement de FIFA 22 et évoquer les projets d'EA Sports relatifs à l’avenir de sa célèbre simulation de football.

"En regardant vers le futur, nous explorons l'idée de renommer la franchise FIFA, partout dans le monde", indique EA. "Nous réexaminons notre accord de propriété intellectuelle avec la FIFA, bien distinct de tous nos autres partenariats et licences officiels".

Dans le même temps, EA a clairement indiqué qu'il était pleinement conscient de l'importance de conserver le nom des compétitions internationales comme des ligues nationales, ainsi que celui des clubs, des stades et des joueurs mondialement populaires. Pour conserver l’authenticité qui fait la force de sa série de jeux.



"Nous savons que cette authenticité renforce la qualité du gameplay", ajoute l’éditeur. "C'est pourquoi nous concentrons tant d'énergie sur nos 300 partenariats sous licence, qui nous donnent accès à plus de 17 000 athlètes dans plus de 700 équipes, 100 stades et 30 ligues à travers le monde. Nous investissons continuellement dans les séries les plus emblématiques comme UEFA Champions League, UEFA Europa League, CONMEBOL Libertadores, Premier League, Bundesliga, et LaLiga Santander, parmi beaucoup d'autres".

Et le gameplay dans tout ça ?

(Image credit: EA Sports)

Il est difficile d'imaginer la simulation de football d'EA sans la marque FIFA, mais qu'est-ce que cela signifie exactement pour le contenu de celle-ci ? L'article précise que les droits d'appellation concerneraient essentiellement les partenariats en place, et non les mécanismes et divers modes du jeu.

Cette décision d’EA semble toutefois étrange. Après tout, la simulation de football d'EA est associée à la marque FIFA depuis 1993. L’éditeur chercherait-il simplement à réduire ses coûts d’exploitation de la licence ? C’est la raison la plus probable.

Le changement de nom de la série FIFA n'est pas gravé dans le marbre, et EA Sports reste ouvert sur ce sujet. La marque a donc de grandes chances de perdurer, mais mieux vaut se préparer à sa possible disparition.