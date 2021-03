Les collections PS3, Vita et PSP quitteront le PS Store cet été

Sony vient d’annoncer que la société allait exclure les jeux PS3, Vita et PSP du PlayStation Store, et ce tout au long de l’été 2021. Une fois ces titres retirés, les joueurs ne pourront plus effectuer d'achats numériques des jeux et DLC concernés.

Les boutiques PS3 et PSP fermeront officiellement le 2 juillet, tandis que la boutique PS Vita disparaîtra le 27 août. Après ces dates, vous pourrez télécharger de nouveau et lancer des jeux acquis précédemment via des codes ou sur PlayStation Plus.

D'après la FAQ PlayStation dans laquelle ces changements ont été annoncés, vous ne pourrez plus ajouter de crédits sur lesdites collections après les dates ci-dessus - néanmoins l’argent investi ne sera pas perdu, puisqu’il sera transféré sur les boutiques PS4 ou PS5.

Tic-tac

Même si Sony a mis fin à la production de la PS3 il y a quatre ans, la console s'est vendue à 87 millions d'unités au cours de ses 11 années de commercialisation. Ce qui signifie que les joueurs PlayStation auront eu plus d'une décennie pour se constituer une belle bibliothèque de titres.

La PSP et la Vita représentent l'incursion de Sony sur le marché des consoles portables, et si la PSP est considérée comme un succès relatif, avec 81 millions d'unités vendues depuis sa sortie en mars 2005, la Vita n'a pas connu une trajectoire identique. Elle est largement considérée comme un échec. À tel point que Sony a pratiquement retiré toute assistance à la console portable, quelques années seulement après sa mise en vente.

Microsoft s'étant engagé à permettre aux joueurs Xbox d’exécuter des hits originaux Xbox, Xbox 360 et Xbox One sur les consoles Xbox Series X et Series S, il s’avère décevant de voir Sony supprimer l'un des seuls moyens d'accéder à ses catalogues rétrogaming. Cela soulève également le vieux débat des vitrines numériques et de ce qui se passe lorsqu'elles sont définitivement mises hors ligne.