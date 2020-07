Dites adieu à la Xbox One X - la production de la console premium de Microsoft est arrêtée

La production des Xbox One X et la Xbox One S All-Digital Edition vient d’être abandonnée par Microsoft, la firme de Redmond préférant maximiser celle de la Xbox Series X à venir. Des rumeurs d'arrêt de commercialisation des consoles Xbox One sont apparues la semaine dernière sur Reddit, stipulant que l’entreprise ne faisait plus apparaître lesdites consoles dans ses bases de données internes.

Une enquête plus récente de PressStart relaie les affirmations de détaillants australiens selon lesquelles il n’y aurait prochainement plus de stock de Xbox One X, la console ayant été supprimée de leurs systèmes. En contrepartie, ils proposeront la Xbox One S et la Xbox Series X d’ici la fin de l’année. Amazon affiche également « stock limité » ou « actuellement indisponible » sur la page du modèle One X, tandis que le Microsoft Store l’étiquette comme « épuisé ».

Microsoft a confirmé la nouvelle hier dans une déclaration concise : « Alors que nous nous dirigeons vers l'avenir avec les Xbox Series X, nous prenons la décision naturelle d'arrêter la production des Xbox One X et Xbox One S All-Digital Edition. La Xbox One S continuera d'être fabriquée et vendue dans le monde entier ».

Juste la Xbox One S ?

(Image credit: Microsoft Store)

Si les spéculations passées mentionnaient également une disparition progressive de la Xbox One S, Microsoft a nié cette éventualité sur Twitter, certifiant que la console serait « toujours disponible » et que la confusion provenait d’un changement de numéro de référence. La Xbox One S reste la console la moins chère de Microsoft, proposant une sortie 4K. Autrement dit, elle est encore en passe de générer de nombreuses ventes en 2020.

Xbox One S is very much still available, we just changed SKU numbers. Amazon is just messy in how they show products.July 4, 2020

Un coup bizarre

Généralement, lorsqu’une nouvelle console est lancée, la génération précédente continue d’être produite et commercialisée pendant deux ans environ. Un cycle de vie qui aurait dû laisser la Xbox One X mourir en 2022. Mais Microsoft a préféré hâter le pas pour encourager les joueurs à passer à la Xbox Series X.

Cependant, la société ne laissera pas les propriétaires de cette dernière « orphelins », puisque via le système Smart Delivery, ils pourront retrouver leurs jeux Xbox One sur la nouvelle console.

Nous devrions en savoir plus sur la décision de Microsoft lors du prochain événement Summer Showcase, prévu le 23 juillet prochain.