Disney Plus va ajouter des contenus adultes via l’option Star en 2021

Disney Plus offre enfin la possibilité à ses abonnés d’accéder à un catalogue colossal de films et de séries dits « matures », autrement dit interdit au moins de 12 ans, selon la signalétique du CSA en vigueur. Ce nouveau type de contenus sera commercialisé sous la marque inédite Star - une section supplémentaire qui viendra se greffer au menu existant, et qui devrait considérablement augmenter la portée du service de streaming vidéo. Cependant, ceci a un coût et il se traduirait par une augmentation de l’abonnement mensuel qui passerait de 6,99 € à 8,99 €.

Star sera lancé le 23 février 2021 dans tous les territoires disposant d’un accès à Disney Plus, ce qui comprend donc la France.

In select international markets, Star will add a huge collection to @DisneyPlus, including hit series from Disney Television Studios and FX, blockbuster films and library content from the Disney and @21CF libraries, and exclusive local original content.December 10, 2020

Vous aurez évidemment la possibilité d'activer le contrôle parental sur l'application bureau, TV ou mobile. Une fonctionnalité primordiale, car les contenus adultes seront ajoutés et potentiellement visibles depuis la page d'accueil. En ouvrant l'application Disney Plus, vous verrez Star apparaître comme une section à part entière aux côtés des historiques Star Wars, Pixar, National Geographic, Marvel et Disney.

À quoi peut-on s’attendre ?

On ne sait pas exactement à quoi ressemblera le catalogue disponible en France, de par la spécificité de notre législation sur la chronologie des médias. Néanmoins, l’exemple le plus souvent cité est l’intégration du film Logan, propre à l’univers X-Men mais inaccessible aujourd’hui dans la section Marvel - et pour cause, il est interdit au moins de 12 ans. Il devrait être progressivement rejoint par d’autres blockbusters indélicats pour les rétines les plus jeunes, à l’instar de Kingsman, La Planète des singes, Terminator, Alien, Die Hard, Borat. Ou côté séries par Atlanta, The Americans, Family Guy et Modern Family.

En supposant que le compromis entre le prix et la qualité/quantité de contenus ajoutés en vaille la peine, cela pourrait être une grande victoire pour Disney qui attirerait vers sa plateforme de nouveaux publics. En plus de son cœur de cible : la famille.

Alien, listé à côté de Wall-E dans une application de la firme de Mickey… quelle époque ! Cela sous-entend désormais qu'Ellen Ripley est devenue une princesse Disney.