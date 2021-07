De nouvelles preuves confirment que Samsung dévoilera ses nouveaux produits pliables et ses montres le 11 août.

Nous attendons avec impatience la confirmation de la date à laquelle Samsung va présenter la Galaxy Z Fold 3, la Galaxy Z Flip 3, la Galaxy Watch 4, la Galaxy Watch 4 Classic et les Galaxy Buds 2 au monde entier, et il semble maintenant très probable que le grand jour soit fixé au 11 août.

C'est ce qui ressort d'un message Twitter d'Evan Blass, l'un des informateurs les plus fiables du secteur. Blass semble avoir mis la main sur une image promotionnelle officielle pour le prochain événement matériel de Samsung, qui reçoit généralement le label Unpacked (comme celui de janvier).

L'image comprend deux formes qui pourraient bien représenter les Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3 pliables - l'un avec une charnière pliable plus conventionnelle à la verticale, et l'autre avec une charnière pliable à l'horizontale sur l'écran, créant un format à clapet.

D'après l'image, l'événement commence à 17 heures, heure de Moscou, ce qui correspond à 16 heures en France.

(Image credit: @evleaks)

La date du 11 août n'est pas complètement nouvelle : nous avions entendu la même date d'une autre source, et cela aurait du sens étant donné que le Samsung Galaxy Z Fold 2 a fait ses débuts en août 2020. Samsung aime garder le même calendrier chaque année.

Le 3 août est une autre date potentielle dont nous avions entendu parler, mais la dernière fuite semble indiquer que le 11 août est la date la plus probable. Il est possible que Samsung lui-même n'ait pas encore décidé de la date du grand jour. La plupart des lancements de matériel étant désormais des événements virtuels, il est plus facile de changer les dates au pied levé.

Bien que nous ayons déjà entendu beaucoup de choses sur ces produits en termes de fuites et de rumeurs, certaines questions demeurent - notamment le statut du téléphone Samsung Galaxy S21 FE, qui pourrait ou non être dévoilé lors de cet événement. Ce qui est plus certain, c'est que le Galaxy Note 21 a été annulé, et que le sort du Note 22 n'est pas clair à ce stade.

Si la date du 11 août est correcte, alors la présentation devrait être rendue officielle très bientôt - et nous vous partagerons bien sûr toutes les annonces de produits au fur et à mesure qu'elles seront faites lors de ce qui devrait être l'un des plus grands événements matériels de l'année.