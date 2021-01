CES 2021 : Asus expose le moniteur parfait pour la PS5 et la Xbox Series X - et il est bientôt disponible

Asus a profité du CES 2021 pour inaugurer un impressionnant moniteur HDMI 2.1 qui semble parfaitement conçu pour accompagner votre PS5, Xbox Series X ou Xbox Series S.

Le moniteur Asus ROG Swift PG32UG, dont la sortie est prévue pour fin mars, est équipé de deux ports HDMI 2.1, ce qui permet de diffuser tous les jeux PS5 et Xbox Series X en 4K et à 120 Hz, s'ils le supportent. Il est également équipé d'une dalle IPS de 32 pouces, ce qui signifie - espérons-le - qu'il offrira de grands angles de vision, des couleurs bluffantes de précision et un ratio de contraste agréable.

Ce modèle Asus ROG Swift est également compatible avec G-Sync via FreeSync. Alors que la PS5 ne peut pas encore profiter des taux de rafraîchissement variables, les Xbox Series X et Xbox Series S prennent en charge ce mode, ce qui permet d'éliminer le tearing et les mouvements saccadés.

Le support du HDR se veut ici un peu moins impressionnant. Vous avez le droit au standard DisplayHDR 600 qui, bien que bienvenu, ne vous donnera pas les reflets spectaculaires que les meilleurs téléviseurs HDR actuels peuvent offrir.

Evidemment, en tant que moniteur gaming, l’Asus ROG Swift PG32UG convient de même pour compléter toute configuration de PC Gamer ou de PC portable Gamer. Il est équipé d'un DisplayPort 1.4, et délivre un taux de rafraîchissement de 144 Hz si votre carte graphique l’autorise.

Pourquoi le HDMI 2.1 est-il si important ?

La PS5 et la Xbox Series X supportent toutes deux une résolution de 4K à 120 Hz, mais vous ne pouvez accéder à ces capacités que si vous disposez d'un appareil qui inclut un port HDMI 2.1. Dans l'état actuel des choses, vous devrez investir dans un téléviseur comme le LG CX, et ce n'est pas donné (voir les prix ci-dessous).

Les moniteurs peuvent souvent constituer un point d'entrée moins cher pour les joueurs, et sont en outre plus adaptés pour ceux qui disposent d’un espace de jeu plus restreint (comme une chambre). L'absence de moniteurs HDMI 2.1 devrait disparaître en 2021, avec l'arrivée sur le marché d'écrans plus performants qui prennent en charge toutes les nouvelles fonctionnalités gaming next-gen.