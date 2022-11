Black Friday : baisse de prix de 40 % pour l'excellent PC portable gamer HP Omen 16 (Core i7-12700H et RTX 3070 Ti)

Ce PC portable HP de la gamme Omen, destinée aux joueurs, dispose d'un équipement récent et très performant. Proposé en temps normal à 1999,99 €, car il s'agit d'une configuration haut de gamme, cette offre de Darty pour le Black Friday s'avère des plus intéressantes. En effet, avec une remise de 40%, son prix passe à seulement 1199,99 € (avec 16 Go de mémoire et un SSD de 1 To).

De plus, jusqu'à minuit, une carte cadeau de 105 € vous est offerte, grâce au code DARTY15, ce qui est toujours bon à prendre !

HP Omen 16-B1072NF à 1199,99 € chez Darty (s'ouvre dans un nouvel onglet) ( avant 1999,99€ )

Comme sa référence l'indique, le HP Omen 16-B1072NF est équipé d'un écran de 16,1 pouces. Et quel écran ? Celui-ci offre le double avantage d'afficher des images en haute définition (QHD, soit 2560 x 1440 pixels) et avec une fréquence de rafraîchissement très élevée (165 Hz). Autant dire que sa dalle LCD IPS anti reflet offre un confort d'affichage extrême pour les joueurs qui vont passer de longues heures devant leur machine.

Pour assurer des animations d'une telle fluidité, le couple processeur / puce graphique doit être à la hauteur. Et c'est le cas, puisque la puce Intel Alder Lake H (12ème génération), le Core i7-12700H en l'occurrence est complété par la puce graphique Nvidia GeForce RTX 3070 Ti. Cette dernière offre même d'excellentes performances en 4K, si on possède un moniteur externe.

Le Core i7-12700H, quant à lui, intègre pas moins de 14 cœurs pouvant fonctionner à des vitesses maximales en mode Turbo de 3,5 et 4,7 GHz. La connectique de l'Omen 16 est très complète. Elle comprend 4 ports USB, dont un de type C compatible Thunderbolt 4, une sortie vidéo HDMI 2,1, un lecteur de cartes mémoire SD, une seconde sortie vidéo mini DisplayPort et une prise Gigabit Ethernet. Le tout est alimenté par une batterie de 70 Wh.

Un clavier rétro éclairé en RGB sur quatre zones, une Webcam 720p et des haut-parleurs signés Bang & Olufsen complètent le tableau.