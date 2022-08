Comment Android 13 s’exécute sur un Samsung Galaxy S22 ? La bêta de Samsung One UI 5 répond à la question

Alors que la keynote Samsung Unpacked se rapproche (elle aura lieu le 10 août), la firme sud-coréenne vient de déployer une bêta ouverte pour One UI 5, qui pourrait donner aux propriétaires du Galaxy S22 une belle mise à jour logicielle.

One UI est la surcouche phare de Samsung destinée aux smartphones Galaxy. Son but est, idéalement, d'améliorer l'expérience utilisateur sur ces derniers en rendant l'interface plus attrayante à regarder et en ajoutant des fonctionnalités qui facilitent les usages de l'appareil mobile. Considérez-le comme une version premium d'Android OS. One UI 5 est essentiellement la cinquième itération de cette suite logicielle.

Bien qu'il n'y ait pas de gros changements ou de fonctions avancées dans la version bêta de One UI 5, la nouvelle mise à jour donne aux propriétaires du S22 un aperçu de ce à quoi pourrait ressembler l’OS Android 13 sur un smartphone Galaxy.

La version bêta est uniquement disponible pour les utilisateurs américains, allemands et sud-coréens possédant un smartphone de la série Galaxy S22 (qui comprend le Galaxy S22 standard, le S22 Plus et le S22 Ultra). Samsung indique qu'il est prévu d'étendre la version bêta à d'autres pays et d'ajouter de nouvelles fonctionnalités dans le cadre du programme, mais n'a pas donné plus de détails à cette heure.

Un écran définitivement ordonné

Au premier coup d'œil, il semble que la version bêta de One UI 5 ait plusieurs objectifs en tête.

L'un d'entre eux est une personnalisation plus poussée, comme en témoignent les 16 nouveaux thèmes colorés basés sur le fond d'écran du téléphone "pour un look plus customisé". Il existe également 12 options de couleurs supplémentaires qui affectent l'écran d'accueil du téléphone, les icônes des applications et les panneaux rapides. Vous pouvez également empiler des widgets de même taille les uns sur les autres, ce qui, selon Samsung, donne un aspect plus organisé. La fonction d'empilement coupe les widgets en deux, empêchant de voir le menu complet - mais il semble que vous puissiez faire défiler les widgets pour obtenir une vue intégrale.

La facilité d'accès est un autre facteur déterminant de cette version bêta, car plusieurs menus ont été réorganisés. Selon Samsung, les propriétaires de S22 pourront plus facilement régler le volume des sonneries et les niveaux de vibration dans les paramètres. Un tableau de bord remanié vous permet de connaître l'état du téléphone, complété par un bouton d'analyse de l'état de sécurité. S'il y a des problèmes potentiels, One UI 5 vous indiquera comment les résoudre.

Les autres modifications visent à améliorer l’accessibilité.

Tout d'abord, il y a une nouvelle fonction de loupe qui permet d'agrandir les petits caractères dans les menus. Un assistant vocal est disponible pour lire les descriptions audio des vidéos en ligne et ce que vous tapez sur le clavier. En outre, de nouveaux contrôles vous permettent de décider quelles applications peuvent envoyer des notifications et lesquelles n’y seront pas autorisées, afin d'éviter tout encombrement.

Enfin, la dernière modification énoncée concerne une nouvelle icône qui apparaît dans les modes Pro et Pro Vidéo de l'application Caméra. En appuyant dessus, vous ouvrez une série de conseils et d'astuces qui vous apprennent à utiliser les objectifs et des fonctions spécifiques.

Si vous souhaitez installer la version bêta, vous devez d’abord télécharger l'application Samsung Members (opens in new tab)sur le Google Play Store et faire glisser la bannière supérieure jusqu'à ce que vous trouviez celle relative à One UI 5. Il vous sera également demandé de vous inscrire au programme, accepter les conditions de service de Samsung, puis télécharger la version bêta.

Fonctions cachées

Samsung dissimulerait d'autres fonctionnalités en préparation, du moins selon certains utilisateurs enthousiastes qui ont réussi à mettre la main sur ces dernières.

9to5Google (opens in new tab) liste certaines d’entre elles et il semble que toutes ne s’exécutent pas pour le moment. L'un de ces outils non fonctionnels est constitué de deux nouvelles commandes manuelles. En faisant glisser deux doigts vers le haut à partir du bas de l'écran, on obtient une vue en écran partagé. Le fait de glisser du coin supérieur droit vers le milieu de l'écran crée une fenêtre contextuelle.

La reconnaissance optique de caractères (OCR) est une fonction potentiellement opérationnelle. Il s'agit essentiellement de la version Samsung du Live Text d'Apple. Il y aura un bouton jaune dans l'application Galerie qui extrait le texte d'une image pour que vous puissiez le coller ailleurs. L'OCR a même une interface similaire à Live Text, selon 9to5Google.

Parmi les autres petits changements, citons la possibilité de collaborer avec 100 personnes différentes sur l'app Samsung Notes et une bascule des paramètres pour l'ultra large bande. On ne sait pas si nous obtenons ici tout ce qui est prévu dans One UI 5 ou juste la partie émergée de l'iceberg. A Samsung de nous donner la réponse officielle ultérieurement.