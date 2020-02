Assassin's Creed: Ragnarok sera-t-il le premier grand jeu PS5 et Xbox Series X ?

C’est la rumeur gaming du jour : le prochain épisode de la saga Assassin's Creed constituerait la première sortie majeure d’Ubisoft sur PlayStation 5 et Xbox Series X.

Nous savions déjà que l’éditeur envisageait d’inclure au moins cinq titres AAA dans le catalogue de lancement des consoles next-gen. Trois d’entre eux avaient déjà été révélés : Gods and Monsters, Watch Dogs: Legion et Rainbow Six Quarantine. Les deux autres ne cessent depuis d’alimenter les spéculations au sein des communautés de joueurs.

Jusqu’à ce que Jason Schreier, éminente et bien informée plume de Kotaku, affirme que les hits mystères seront un nouveau Assassin's Creed et un nouveau Far Cry. Son tweet a généré de multiples emojis de stupeur, de joie et d’impatience.

Anyone holding out hope for Splinter Cell is, once again, going to be disappointed. Sorry! (It’s AC and Far Cry.) https://t.co/7hKDV3y5QSFebruary 6, 2020

Bien sûr, chaque rumeur se doit d’être considérée avec le plus grand recul, néanmoins M. Schreier s’avère régulièrement une source d’information très fiable sur l’actualité et les scoops vidéoludiques.

Assassin’s Creed: Ragnarok et Far Cry 6, une double affiche extrêmement attendue

(Image credit: Ubisoft)

Nous sommes, pour notre part, assez convaincus par cette déclaration récente. Il était presque garanti qu'Ubisoft réactualiserait ses deux plus grandes franchises sur les consoles de la prochaine génération. En outre, il vient de s’écouler deux ans depuis la sortie d'Assassin's Creed Odyssey et de Far Cry 5. Un cycle s’achève, un autre doit débuter.

Le mois dernier, un leak posté sur la plateforme Reddit laissait entendre qu’Assassin’s Creed: Ragnarok serait présenté officiellement lors d’un événement Playstation à venir, le 12 février. La date de sortie pourrait, quant à elle, être arrêtée à fin septembre. L’action de ce nouvel opus traverserait l’Europe, des pays scandinaves à la France. Nous devrions incarna Jora, un guerrier ou une guerrière viking - au choix - en passe d’être intronisé(e) assassin.

L’histoire de Far Cry 6 demeure secrète mais nous aurons tout le temps de la découvrir, le titre ne devant occuper nos ultimes consoles qu’à partir de mars 2021. Ce qui colle parfaitement avec l’agenda de production précédemment communiqué par Ubisoft. Le studio stipulait en effet commercialiser ses cinq premiers jeux next-gen entre avril 2020 et le printemps de l’année suivante.

Tous ne coïncideront pas avec l’inauguration de la PS5 et de la Xbox Series X, mais chaque proposition d’Ubisoft a déjà rejoint le top des jeux les plus attendus de la saison 2020-2021.