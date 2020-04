AirPods X : les prochains écouteurs AirPods Pro à prix réduit bientôt disponibles ?

Une nouvelle rumeur circule sur Twitter selon laquelle Apple serait sur le point de présenter une nouvelle paire d’écouteurs sans fil True Wireless, appelée AirPods X. Il s’agirait d’une version plus abordable des AirPods Pro, avec de nombreuses caractéristiques techniques identiques.

Le leaker à l'origine de ces rumeurs est le célèbre Jon Prosser. Ce dernier a déclaré sur Twitter que les AirPods X seraient lancés au prix de 200 dollars - environ 184 euros -, soit presque 100 euros de moins que les AirPods Pro actuellement. Quelle disponibilité pour ce nouveau modèle ? Probablement à partir de septembre 2020.

You ready for this? 👀Apple Over-Ear HeadphonesCodename: B515(Think Beats 700)$350Aimed for WWDCAirPods XCodename: B517For sports/running(think Beats X)~$200Aimed for Sept/Oct☝️ Probably what DigiTimes thought was “AirsPods Pro Lite”End goal: phase out Beats 🤫April 7, 2020