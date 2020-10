Apple AirPods Studio : date de sortie, prix, photos et fonctionnalités

Derrière l’appellation AirPods Studio se cacherait, non pas de nouveaux écouteurs sans fil True Wireless, mais le tout premier casque supra-auriculaire Apple - un produit audio haut de gamme qui fait l’objet de nombreuses rumeurs depuis un certain temps déjà.

Des bruits de couloirs qui se sont multipliés ces dernières semaines, notamment après la publication d’une hypothèse de Bloomberg qui annonçait la sortie imminente du casque, en octobre 2020. Il semble plus probable, aujourd'hui, de découvrir l'AirPods Studio à la fin de l'année, voire en 2021.

Nous sommes d’ores et déjà impatients de découvrir et de tester ce casque supra-auriculaire qui, selon les spéculations les plus récentes, embarquerait plusieurs capteurs intelligents, l’annulation active de bruit des AirPods Pro, ainsi que des fonctionnalités liées aux futures innovations d’Apple (nous vous en révélons plus un peu plus bas).

Côté design, Jon Prosser - l’un des leakers les plus fiables sur les produits Apple – a dévoilé les potentielles premières images de l’AirPods Studio sur son compte Twitter. Voici donc à quoi il ressemblerait :

AirPods Studio (codename: B515)- High quality leather / metal- Magnetic ear cups- Reversible - detects R/L ear- No headphone jack- USBC portThese are the renders we were making in order to protect the source. pic.twitter.com/6Abg2TgxiZSeptember 16, 2020

Un second leaker, @choco_bit, s’est quant à lui permis de publier un court teaser du casque audio. Très énigmatique :

Watermark-less white. I did say they looked a bit worse IMO pic.twitter.com/AiYNMyfktRSeptember 16, 2020

L’Apple AirPods Studio en résumé

Qu'est-ce que c'est ? Le premier casque supra-auriculaire d’Apple

Le premier casque supra-auriculaire d’Apple Quand sortira-t-il ? Potentiellement en décembre 2020, voire en 2021

Potentiellement en décembre 2020, voire en 2021 Combien coûtera-t-il ? 349 euros, d’après une première estimation

Alors que nous attendions les AirPods Pro Lite, une version d’entrée de gamme des AirPods Pro actuels, pour fin 2020, il semblerait que le casque AirPods Studio soit dévoilé en amont des prochains écouteurs True Wireless de la marque. Ainsi que des Apple AirPods 3 haut de gamme, dont nous devrions disposer plutôt à l’horizon 2021.

L’AirPods Studio apparaitrait, à ce jour, comme un produit fini et concret, contrairement aux deux autres, encore en cours de développement. Nos confrères de 9to5Mac ont été les premiers à partager l’existence de ce casque Apple, dès mars 2020. Celle-ci aurait fuité depuis le code d’iOS 14, qui renfermait alors deux étranges icônes « casque », esquissées avec des oreillettes blanches et grises. Deux options de couleurs dont l’une rappelle la famille des écouteurs AirPods, pour ne pas perdre les fans Apple. Vous pouvez visualiser les icônes en question ci-dessous :

(Image credit: Apple / 9to5Mac)

Pour l'instant, tout ce que nous savons sur l’AirPods Studio est basé sur des rumeurs et des fuites. Cela ne veut pas dire que nous ne devons leur accorder qu’une quelconque crédibilité, les sources d’information créditées ayant toujours brillé par leur sérieux et leur exactitude. Notre meilleur espoir de présentation complète réside néanmoins dans la prochaine keynote Apple qui se tiendra dans quelques jours.

Nous avons espéré l’introduction de l’Apple AirPods Studio d’abord pendant la WWDC 2020. Sans succès. Puis lors de l’Apple Event 2020. Là encore, chou blanc – Tim Cook ayant préféré mettre à l’honneur l’Apple Watch 6, l’Apple Watch SE, l’iPad 2020, l’iPad Air 4 et Apple One. On peut le comprendre.

D’après une observation de Bloomberg, les boutiques Apple (en ligne et physiques) viennent de retirer de leur catalogue une partie des casques et écouteurs conçus par des marques tiers. Elles commencent à aménager leur rayon audio, très certainement en prévision de l’arrivée de l’AirPods Studio.

Bloomberg n’est pas le premier analyste à avoir parié sur une sortie en 2020. Bien avant le média, Ming-Chi Kuo de KGI Securities, dont les prévisions liées aux produits Apple ont toujours fait foi, évoquait le lancement d’un nouveau casque Bluetooth haut de gamme au cours de l’année.

Récemment, Jon Prosser a évoqué une annonce officielle en novembre, pour une sortie programmée en décembre. Mais la date n'est pas définitive, et nous pourrions même nous attendre à un report en 2021.

First:Major hiccup in AirPods Studio production 😬A few key features have now been cut. Seems they still need to work some things out before we have final units.Looking like they won’t be ready to ship until December AT BEST. pic.twitter.com/oRRTXJQVhHOctober 14, 2020

Prix de l’Apple AirPods Studio

Un inventaire, publié par le détaillant américain Target, pourrait avoir dévoilé le prix du casque supra-auriculaire Apple. Jon Prosser a partagé ce dernier sur son compte Twitter, l’AirPods Studio étant ici mystérieusement répertorié sous la référence « Apple AirPods (X Generation) ».

Multiple Target employees have started reaching out to me about this 🤔 Showing up in their systems and on UPC scanners is this mysterious “Apple AirPods (X Generation)” listing, priced at $399. 👀Potentially Apple’s over-ear “StudioPods” headphones. Launch soon (March)? pic.twitter.com/NVcqH8As47February 22, 2020

Le produit illustré affiche un tarif de 399 dollars. Apple visant le marché haut de gamme, l’AirPods Studio surpasserait ainsi le prix du Sony WH-1000XM4 et très nettement celui du Bose 700. Plus récemment, cependant, M. Prosser a réactualisé l’information, estimant que l’AirPods Studio serait étiqueté environ 50 dollars moins cher que prévu. Soit un prix de lancement évalué à 349 dollars - et potentiellement le même montant en euros.

Design de l’Apple AirPods Studio

En introduction de cet article, nous vous avions montré quelques visuels partagés par Jon Prosser et @choco_bit, eux-mêmes tributaires de sources internes à la firme de Cupertino ou à l’un de ses fournisseurs. Ci-dessous, nous pouvons admirer des images supplémentaires de l’AirPods Studio.

Celles de Jon Prosser dévoilent des oreillettes atypiques puisque de forme carrée avec des bords légèrement arrondis. Ce qui dénote de la conception traditionnelle des casques supra-auriculaires, plutôt ronds ou ovales et qui nous laissent circonspects sur l’efficacité de la réduction du bruit, souvent évoquée lorsqu’on cite ce modèle. Il faudrait alors compter sur un apport technologique évident pour combler cette possible lacune et positionner l’Apple AirPods Studio parmi les meilleurs casques anti-bruit.

More images 👇 pic.twitter.com/kRI0M5eSF4September 16, 2020

Le cliché de @choco_bit, de son côté, montre ce qui semble être la variante « Sport » de l’AirPods Studio - avec un coloris gris interstellaire des plus sublimes. Cette édition paraît plus légère et comporterait des coussins d'oreilles amovibles et lavables.

Probably Sport variant of Apples headphonesPersonally not impressed, looks too much like 2 Palm Pre's attached to 2 tuning forks :/ hard to unseeLooks a lot like what @markgurman described in April, but with homepod mesh pic.twitter.com/dzAufRRl7mSeptember 16, 2020

L'AirPods Studio standard pourrait également être commercialisé en gris interstellaire en plus de la couleur blanche traditionnelle de la famille AirPods. Avec en plus une finition métallique, des oreillettes magnétiques et un arceau rembourré.

Selon M. Prosser, l’AirPods Studio dispose d'un port USB-C pour la recharge et, exceptionnellement, n'inclura aucune prise jack - ne comptez pas sur un câble filaire lorsque la connexion Bluetooth ne répond plus.

Autre point intéressant : les oreillettes seraient complètement réversibles, c'est-à-dire que vous pourrez les porter dans n'importe quel sens, sans vous soucier de votre gauche comme de votre droite.

Fonctionnalités principales de l'Apple AirPods Studio

L'AirPods Studio partagerait la fonction Spatial Audio popularisée par les AirPods Pro (ci-dessus) (Image credit: Future)

Localisation automatique du casque

Le premier casque supra-auriculaire d'Apple serait équipé de la puce à large bande de l'iPhone 11, l’U1, selon @L0vetodream, un autre leaker influent sur Twitter. Cette puce - que nous devrions retrouver aussi au sein des Apple AirTags - pourrait être employée pour aider tout utilisateur à localiser son casque s’il disparaît. Grâce à une application dédiée similaire à celle de « Localiser mon iPhone » ou carrément à partir de cette dernière.

De plus, le leaker affirme que la puce pourrait détecter la position du casque et des oreillettes gauche et droite. Cela signifie que vous pourriez porter l'AirPods Studio comme vous le souhaitez, et que les canaux audio gauche/droite corrigeraient automatiquement leur trajectoire vers l'oreille correcte.



Des commandes « aériennes » complémentaires

Une autre rumeur fait état d’un nouveau type de gestes « aériens » qui viendraient compléter les commandes tactiles et/ou vocales du casque Apple. Un brevet de la société, repéré par le site Patently Apple, décrit comment ces gestes manuels, comme par exemple passer la main au-dessus de l’AirPods Studio, pourraient déclencher plusieurs types d'actions.

Une première tape sur l'écouteur alerterait le casque du déclenchement de ces gestes-commandes inédits. Parmi ceux-ci : la désactivation de la réduction active du bruit ou encore les fonctions Lecture et Pause instantanée. Cela fonctionnerait en utilisant des capteurs capacitifs qui détectent la proximité de la main de l’utilisateur avec l’AirPods Studio.

Comme l'explique Patently Apple, "un capteur capacitif peut être incorporé dans le boîtier de l'appareil pour établir un lien entre l’électrode du capteur et l’utilisateur".

En plus d'offrir davantage de moyens de contrôler votre casque, cette technologie faciliterait leur utilisation dans des situations où l’activation des commandes tactiles ou vocales est rendue difficile. Pendant une course, il peut être difficile d'appuyer avec précision sur l’appareil, et les commandes vocales fonctionnent moins bien ou se montrent simplement inaccessibles si vous êtes trop essoufflé. Un autre avantage possible de cette technologie est qu'elle pourrait faciliter l'usage AirPods pour toute personne présentant des difficultés motrices et qui trouverait les commandes tactiles trop compliquées à manipuler.

Le brevet est néanmoins assez récent et pourrait ne pas être exploité sur la première génération AirPods Studio.



Spatialisation du son

Une autre fonctionnalité de l'AirPods Studio qui pourrait être fournie par la puce U1 est la spatialisation sonore, récemment intégrée aux AirPods Pro.

Déployée avec iOS 14, la fonction Spatial Audio est compatible avec les normes 5.1, 7.1 et Dolby Atmos. Elle positionne chaque son environnant au-dessus et en-dessous de l’auditeur mais aussi sur ses côtés, en dessinant une sphère sonore virtuelle. Imaginons que vous regardiez un film certifié Dolby Atmos, votre casque sur les oreilles. Si la scène en cours reproduit le décollage d’un avion, vous entendrez réellement le planeur passait au-dessus de votre tête. En tout cas, vous en aurez une impression extrêmement réaliste.



Compatibilité avec les Apple Glasses

L'accent mis par Apple sur l'audio directionnel laisse également entrevoir un lien très fort avec un autre produit en cours de développement chez Apple : les lunettes AR Apple Glasses. Leurs spécifications pourraient inclure un appairage automatique avec les AirPods Pro et l’AirPods Studio qui compléteraient l’expérience de réalité augmentée grâce à la fonction Spatial Audio. De quoi abandonner tous ses sens dans une application AR immersive avec son Dolby Atmos surround.