Android 12L : enfin un système d’exploitation parfaitement adapté aux tablettes et smartphones pliables ?

Alors qu'Android 12 vient d’être déployé intégralement parallèlement au lancement des Google Pixel 6 et Google Pixel 6 Pro, une autre version du système d'exploitation commence à faire parler d’elle. Celle-ci n’est pas destinée à rendre nos smartphones plus attractifs - au lieu de cela, Android 12L cherche à exploiter les possibilités offertes par les écrans plus larges des tablettes et des smartphones pliables.

Android 12L représente en effet une restructuration esthétique, avec une interface utilisateur élargie. Ne vous attendez pas à découvrir de nouvelles fonctionnalités exclusives, du moins pas encore. Android 12L s’avère d’ores et déjà disponible pour les développeurs, et sera lancé en bêta publique au début de l'année prochaine, avec de s’imposer en version définitive au second trimestre 2022.

Le point fort d’Android 12L est une mise en page à deux colonnes, qui permet aux utilisateurs de tirer vers le bas les services et fonctionnalités les plus discrets - comme les notifications et les réglages rapides. Vous en avez assez de saisir votre code PIN ou votre mot de passe au milieu de l'écran ? Android 12L le déplace sur le côté (celui de votre choix) Les animations des appareils pliables ont également été affinées, ce qui génère des transitions plus fluides entre les applications lorsque vous passez d'un écran extérieur à un écran intérieur de taille normale.

(Image credit: Google)

L'écran partagé a également été optimisé avec une nouvelle barre de tâches pour contenir vos applications les plus utilisées. Par défaut, toutes les applications peuvent être exécutées en mode écran partagé, même si elles ne sont pas redimensionnables. De nouveaux gestes intuitifs invitent les utilisateurs à glisser-déposer des apps de la barre des tâches vers un côté spécifique de l'écran - un mouvement que les amateurs d'iPadOS connaissent bien. D’ailleurs, à l’instar d’iPadOS 15, Android 12L dispose de commandes manuelles en vue d'ensemble pour lancer le mode écran partagé à partir d’un simple bouton.

Google améliore les modes de compatibilité, pour s'assurer que les applications s'affichent mieux lorsqu'elles sont redimensionnées sur des écrans plus grands. En outre, le Google Play Store avertira les utilisateurs si une application n'est pas optimisée pour les grands écrans - bien que cela ne soit pas prévu avant 2022.

Quelles tablettes bénéficieront d’Android 12L ?

Il reste quelques mois aux développeurs pour mettre en œuvre la compatibilité de leurs applications avec Android 12L, et même dans ce cas, il semble que nous devrons attendre le deuxième trimestre 2022 pour que la version complète d'Android 12L débarque chez les consommateurs, selon Gizmodo.

Un OS qui arrivera donc "à temps pour accueillir la prochaine vague de tablettes Android 12, Chromebooks, et smartphones pliables", d’après les développeurs partenaires intéressés. Cela inclura probablement la Samsung Galaxy Tab S8, que nous attendons au début de l’année prochaine.

Android 12L pourrait de même enrichir les tablettes les plus récemment lancées sur le marché, ou celles que nous attendons d’ici fin 2021, telles que les Nokia T20, Surface Go 3, et TCL TAB Pro 5G. Des écrans abordables qui pourraient enfin profiter d’une interface décente, promise par la nouvelle version d'Android.