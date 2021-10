Google Pixel 6 vs Google Pixel 6 Pro : lequel est fait pour vous ?

Google a finalement dévoilé intégralement ses nouveaux Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Des smartphones Android qui alimentent les rumeurs et les analyses depuis plusieurs mois et qui sont désormais disponibles en précommande, jusqu’au 27 octobre prochain.

Vous lorgnez sur l’un ou l’autre, attendant désespérément leur date de sortie ? Nous les avons mis face à face pour les juger dans chaque domaine qui compte (écran, performances, caméras, autonomie, prix…), ce afin que vous puissiez choisir le modèle qui vous sera le plus utile.

Design

Le Google Pixel 6 et le Google Pixel 6 Pro affichent des designs très similaires, avec une bosse distinctive dissimulant le module photo - vous pouvez l’apercevoir dans les illustrations ci-dessous, avec quelques différences discrètes.

Pour commencer, les couleurs varient. Les deux téléphones sont proposés en trois teintes, mais avec le Pixel 6, vous avez le choix entre une combinaison rouge et pêche (appelée Kinda Coral), une autre noire et grise (appelé Stormy Black), ou une troisième verte et jaune (connu sous le nom de Sorta Seafoam).

Avec le Pixel 6 Pro, il y a trois options : jaune/orange (Sorta Sunny), blanc/gris (Cloudy White), ou noir/gris (Stormy Black).

Image 1 sur 2 Le Google Pixel 6 est disponible en trois teintes (Image credit: Google) Image 2 sur 2 Tout comme le Google Pixel 6 Pro (Image credit: Google)

La bande caméra, elle, reste noire, avec quelques reflets argentés sur le Pixel 6 Pro Cloudy White, ou dorés sur le Sorta Sunny. Notez également que Kinda Coral et Sorta Sunny ne seront disponibles qu'en quantités limitées, distribuées uniquement pendant le quatrième trimestre de l'année. De même, si vous choisissez un Pixel 6 Pro de 256 Go, alors vous ne pourrez l'obtenir qu'en variante Stormy Black.

Les dimensions et le poids des deux smartphones varient également. Le Google Pixel 6 arbore 158,6 x 74,8 x 8,9 mm et 207 g, le Pixel 6 Pro annonce 163,9 x 75,9 x 8,9 mm et 210 g. Le Pixel 6 Pro est donc légèrement plus grand, plus large et plus lourd, mais de peu, avec une épaisseur similaire au Pixel 6.

Côté matériaux, les deux intègrent le verre Gorilla Glass Victus résistant à l'avant, mais alors que le Pixel 6 Pro l'utilise également à l'arrière, le Google Pixel 6 standard compose avec le Gorilla Glass 6 légèrement moins résistant. Et alors que le Pixel 6 Pro présente un cadre en alliage poli, le Pixel 6 dispose plutôt d’un cadre en alliage tactile.

Enfin, les deux modèles bénéficient du même niveau de résistance à l'eau et à la poussière, avec un indice IP68.

Le Google Pixel 6 (Image credit: Google)

Ecran

En ce qui concerne l'écran, vous obtenez une dalle OLED incurvée de 6,7 pouces avec une résolution de 1440 x 3120 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz sur le Pixel 6 Pro. Le Pixel 6 standard détient un écran OLED plat de 6,4 pouces (1080 x 2400 pixels) et un taux de rafraîchissement de 90 Hz.

Il y a de ce fait un écran plus grand et plus incurvé avec un taux de rafraîchissement plus élevé sur le Google Pixel 6 Pro. Le Pro garantit également plus de pixels par pouce - 512 contre 411 pour le Pixel 6. Les deux téléphones prennent en charge la norme HDR10, avec un rapport de contraste de 1 000 000:1. En revanche, leurs rapports d'aspect sont légèrement différents : l'écran du Google Pixel 6 Pro étant de 19,5:9 et celui du Pixel 6 standard de 20:9.

Le Google Pixel 6 Pro (Image credit: Google)

Caméras et autonomie

Le Google Pixel 6 dispose d'une caméra à double objectif, dont un capteur principal de 50 Mpx f/1,85 et un ultra grand angle de 12 Mpx f/2,2 (avec un champ de vision de 114 degrés). Le Google Pixel 6 Pro possède les mêmes objectifs, mais ajoute en plus un téléobjectif de 48 Mpx f/3,5 avec un zoom optique 4x.

À l'avant, vous pouvez utiliser un capteur f/2.0 de 8 Mpx sur le Pixel 6 et f/2.2 de 11,1 Mpx sur le Pixel 6 Pro. Ce dernier adopte un champ de vision légèrement plus large, à 94 degrés au lieu de 84.

Le snapper avant sur le Pixel 6 Pro supporte l'enregistrement vidéo 4K, et 1080p à 60 fps ; le modèle standard,lui, prend juste en charge un enregistrement vidéo 1080p à 30 fps.

Google Pixel 6 Pro (Image credit: Google)

La batterie du Pixel 6 affiche une capacité de 4 614 mAh, celle du Pixel 6 Pro est de 5 003 mAh et se charge plus rapidement - jusqu'à 50% en 30 minutes (avec un chargeur 30W vendu séparément). Le Pixel 6 standard quant à lui peut atteindre une charge de 30% dans le même temps, avec le même chargeur.

Les deux smartphones supportent aussi la recharge sans fil, jusqu'à 21W avec le Pixel 6 et 23W avec le Pixel 6 Pro. Les deux modèles peuvent tenir jusqu'à 24 heures entre deux charges - ou jusqu'à 48 heures si vous utilisez le mode Extreme Battery Saver.

Google Pixel 6 Pro (Image credit: Google)

Performances

La grande nouveauté de la gamme Pixel 6 est son chipset Google Tensor, car c'est la première fois que la société en fabrique un elle-même. Nous le retrouvons à la fois dans le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro. Donc il n'y a pas de différence à ce niveau.

Là où les smartphones pourraient bien différer, c'est au niveau de la RAM et du stockage, car si le Pixel 6 compose avec 8 Go de RAM et un espace disponible de 128 Go ou 256 Go, le Pixel 6 Pro est livré avec 12 Go de RAM et un choix de 128 Go ou 256 Go de stockage.

Il y a en outre une puce à bande ultra-large dans le Pixel 6 Pro, ce qui permet une télémétrie et une orientation spatiale plus précises que ce que vous obtenez avec le Google Pixel 6 standard.

Les deux smartphones exécutent Android 12 avec la promesse d'au moins cinq ans de mises à jour de sécurité, les deux prennent en charge la 5G, et les deux ont des haut-parleurs stéréo ainsi qu’un scanner d'empreintes digitales sous l'écran.

Google Pixel 6 (Image credit: Google)

Prix

Le prix de départ du Pixel 6 est de 649 € en France, pour une configuration 8 Go de RAM / 128 Go de stockage. Le Pixel 6 Pro réclame un investissement de 899 €, avec 12 Go de RAM et 128 Go de stockage.

A titre de comparaison, les débuts du Google Pixel 5 se sont faits au prix conseillé de 699 € (pour 8 Go de RAM et 128 Go de stockage). Le Pixel 6 se veut donc plus économique que son prédécesseur.

Les deux smartphones seront disponibles en magasin à partir du 28 octobre.

Le Pixel 6 Pro (à gauche) and le Pixel 6 (à droite) (Image credit: Google)

Pour conclure…

Si vous choisissez le Google Pixel 6 Pro, alors vous obtenez un smartphone avec un écran plus grand, de plus haute résolution et avec un taux de rafraîchissement plus élevé, un objectif supplémentaire, une meilleure caméra frontale, une plus grande batterie (et une charge plus rapide), plus de RAM et une construction légèrement plus solide.

Sur le papier, c'est un téléphone nettement meilleur, mais il conviendra moins aux propriétaires de petites mains et au budget limité. Pourtant, il semble que le Google Pixel 6 Pro constitue un véritable flagship, améliorant nettement la proposition de 2020.