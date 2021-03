AMD RX 6700 : doit-on craindre une mémoire insuffisante sur la prochaine carte graphique de la Team Red ?

La prochaine carte graphique AMD Radeon RX 6700 pourrait fonctionner avec seulement 6 Go de mémoire GDDR6 selon une fuite récente. Cette nouvelle information va à l’encontre des précédentes rumeurs qui associaient 12 Go au GPU à venir.

Le site Tech Powerup a mis en lumière cette indication à partir des dernières photos de presse de la RX 6700 Fighter de PowerColor (une carte graphique d'entrée de gamme). L'un des clichés représente la boîte du produit et affiche clairement la présence de 6 Go de VRAM - le packaging lance ici un appel aux joueurs disposant d’un moniteur 1440p. Notez en outre que la solution de refroidissement est similaire à celle de l’édition 6700 XT de PowerColor.

Comme vous vous en souvenez certainement, AMD vient de lancer la RX 6700 XT avec 12 Go de VRAM. Aurait-il pu en être de même pour la RX 6700 censée représenter une variante plus standard ?

Oui et non. Il y a peu, les cartes graphiques Asus RX 6700 ont été repérées dans les dossiers de la CEE (Commission économique eurasienne) avec 12 Go de VRAM, tandis que les produits PowerColor et ASRock ont également été aperçus chez la CEE avec 6 Go seulement.

Une double édition ?

Donc, soit Asus a tort et 6 Go est la quantité finale de mémoire vidéo attendue à bord de la RX 6700 - soit il pourrait bien exister deux variantes de ce futur modèle. L’un incluant 6 Go et le second, plus cher (cela va de soi), pariant sur 12 Go de VRAM.

Évidemment, nous ne savons pas quand la RX 6700 sera lancée, mais compte tenu des demandes de régulation en cours et du nombre croissant de rumeurs - dont l'existence de ces prétendues photos de presse - nous pensons qu’elle devrait se montrer plus tôt que tard. D'autant plus que le dernier pilote Radeon Adrenalin est censé prendre en charge les "cartes graphiques RX 6700".

Cependant, comme nous devons le rappeler à chaque fois qu'un GPU supposé imminent est mentionné, les notions de stock limité et de pénurie ne sont pas à prendre à la légère dans le contexte actuel. Le lancement des futures RX 6700 pourrait donc en souffrir, comme tous les représentants des nouvelles générations AMD et Nvidia avant elles.

Via VideoCardz