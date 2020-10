Vous souhaitez monter votre prochain PC Gamer ? L’Amazon Prime Day est le moment idéal pour le faire

Le Prime Day 2020 est enfin là - et avec lui, une foule de composants PC qui devraient bénéficier de réductions assez importantes.

Nous avons assisté au lancement des premières cartes graphiques Nvidia Ampere en septembre, puis à la présentation des processeurs AMD Zen 3 et des cartes graphiques RDNA 2 qui devraient nous parvenir plus tard en octobre. Sans parler des processeurs Intel de 10e génération, qui ont été lancés en mai 2020. Pour la première fois depuis longtemps, l’Amazon Prime Day débarque au moment parfait pour remplir son panier de matériel informatique next-gen. Ou de profiter de réductions exceptionnelles sur celui de la génération précédente.

Mais avant que vous ne sortiez votre carte bleue, voici un tour d’horizon des composants que vous devriez considérer en priorité, pendant les journées folles de l’Amazon Prime Day (les 13 et 14 octobre). Pour ne perdre ni votre temps, ni votre argent inutilement.

Optez pour les cartes graphiques Nvidia et AMD de 2019

Nvidia et AMD ayant rafraîchi leurs gammes de cartes graphiques, vous pouvez parier qu'Amazon (ainsi que d'autres détaillants) va réduire les prix des modèles antérieurs pour optimiser ses stocks. Le géant du e-commerce compte encore un volume considérable de Nvidia GeForce RTX 2070 Super, par exemple. Une carte graphique qui sera entièrement remplacée par la RTX 3070 dans quelques semaines seulement. Sans parler de tous les GPU RTX 2060 et GTX 1660 qui connaissent régulièrement de fortes baisses de prix.

La situation n’est pas tout à fait identique côté AMD, dont nous attendons encore la commercialisation des nouvelles cartes graphiques RDNA 2. Ce qui n’empêchera pas Amazon de proposer des offres promotionnelles intéressantes (quoique plus confidentielles) sur les GPU AMD les plus récents.

Lorsque vous achetez une carte graphique, il n'y a pas moyen de faire une recommandation solide qui s'appliquera à tous ceux qui liront cet article. La carte graphique qui vous conviendra le mieux se résumera en fin de compte au type de jeux auxquels vous aimeriez jouer, à la résolution et aux paramètres auxquels vous allez les lancer.

Si vous voulez juste jouer aux derniers et meilleurs jeux AAA en résolution 1080p et à 60 images/seconde, vous pouvez choisir une carte comme l'AMD Radeon RX 5500 XT ou la Nvidia GeForce GTX 1650 Super et tout ira bien. Mais si vous voulez exécuter vos dernières acquisitions vidéoludiques en 4K à 60 images/seconde, vous aurez besoin d'une carte graphique puissante comme une RTX 2080 Ti ou la nouvelle RTX 3080 - et bonne chance pour mettre la main sur l'une d'entre elles aujourd’hui.

Pour la grande majorité des acheteurs, un juste milieu entre ces deux propositions aura beaucoup de sens. Si Amazon vous octroie une bonne affaire liée à l'AMD Radeon RX 5700 ou à la Nvidia GeForce RTX 2060 Super, foncez !

Des promos AMD Ryzen en masse

Lors de l’Amazon Prime Day et du Black Friday 2019, les processeurs d'Intel et d'AMD ont subi des réductions de prix massives, dont une occasion notable où nous avons vu le Ryzen 5 3600X perdre 70 euros pendant quelques heures.

Cette fois-ci, AMD dispose d’une nouvelle gamme de processeurs qui devraient être lancée le 5 novembre, de sorte que tous les processeurs Ryzen de troisième génération pourront bénéficier de remises exceptionnelles. Ces derniers sont toujours en avance sur les processeurs Intel équivalents en termes de performances multi-threads, et possèdent des fonctionnalités auxquelles la Team Blue n'a pas encore trouvé de contre-attaque. Nous nous attendons à ce que toute cette gamme AMD soit mise en vente, à la fois en raison de la sortie imminente de la nouvelle série et de leur popularité auprès des monteurs PC.

En ce qui concerne Intel, nous ne verrons probablement pas une tonne de processeurs de 10e génération faire l'objet de coupes majeures. Cependant, il y aura probablement beaucoup d'offres disponibles sur les processeurs Coffee Lake Refresh de 9e génération, qui sont encore plus que décents pour la plupart des utilisateurs.

Les processeurs de dernière génération de Team Blue sont toujours extrêmement performants en matière de performances de base, ce qui signifie qu'ils constituent un choix évident pour quiconque cherche à monter une plateforme de jeu pure. Si vous pouvez trouver un Core i5-9600K pour environ 150/200 €, c'est une bonne affaire.

Les processeurs AMD sont plus performants pour les tâches créatives comme le montage vidéo, le streaming et le multitâche, mais si vous voulez simplement exécuter les meilleurs jeux PC, un processeur Intel vous conviendra davantage.

N’oubliez pas les indispensables : SSD et RAM

En grande partie à cause des exigences de stockage de la PlayStation 5, les SSD PCIe 4.0 font l'objet d'une grande attention - et pour cause. Cependant, lors de l'Amazon Prime Day, vous pouvez vous attendre à ce qu'une tonne de modèles un peu moins récents mais tout à fait convenables refassent surface.

Les remises les plus importantes seront probablement accordées à ceux qui recherchent des SSD SATA. Il s'agit de la technologie la plus ancienne, et ses vitesses ne peuvent tout simplement pas rivaliser avec les disques NVMe plus rapides (et plus chers). Néanmoins, leurs performances inférieures restent bien plus rapides que celles du disque dur le plus rapide du moment. Ce qui en fait une mise à niveau évidente pour tous ceux qui tournent encore avec un disque dur. Ou même pour ceux qui ont simplement besoin d'un peu plus d'espace pour stocker leurs jeux PC.

Surveillez de même certains lecteurs NVMe PCIe 3.0, comme ceux de Samsung, ADATA et Western Digital, marques qui commencent à proposer des disques PCIe 4.0 performants. Ne vous méprenez pas : ces disques sont encore extrêmement rapides, et si vous pouvez obtenir une bonne affaire sur l'un d'eux, nous vous conseillons de vous lancer.

La mémoire vive est également moins chère que jamais, et nous espérons que des barrettes en promo feront leur apparition pendant l'Amazon Prime Day. Pour ce qui est de l'achat de RAM, nous avons deux conseils majeurs : assurez-vous que vous obtenez le bon type de RAM pour votre système - n'achetez pas de DDR3 si vous avez une configuration moderne - et assurez-vous que vous n'achetez pas un simple kit DIMM. La mémoire double canal est très importante de nos jours, le kit de RAM que vous recherchez doit posséder au moins deux barrettes. Par exemple, si vous achetez un kit de 16 Go de RAM - dont nous nous attendons de nombreuses remises - il vous faudra deux barrettes de 8 Go, plutôt qu'une barrette de 16 Go ou quatre barrettes de 4 Go.