Alexa peut contrôler vos appareils connectés sans aucune commande vocale

Alexa devient encore plus intelligente et peut désormais contrôler de manière proactive vos gadgets connectés. Ce, en apprenant de vos commandes passées et de votre comportement à domicile.

La fonction « Alexa Hunches », introduite aux États-Unis en 2018, propose des suggestions d’actions quotidiennes pour gérer vos appareils domotiques à votre place. Par exemple, si vous dites « Bonne nuit » à Alexa et qu'une ampoule connectée est toujours allumée, Alexa vous proposera de l'éteindre pour vous.

Cependant, vous devrez encore confirmer qu'Alexa peut effectuer l'action pour valider celle-ci, soit en répondant à sa demande sonore, soit en tapant sur la notification qui apparaît sur votre smartphone.

Aujourd'hui, Amazon offre la possibilité de rendre ces actions automatiques, ce qui réduit le nombre d'interactions requises avec l'assistant vocal d'Amazon et qui vous semblent redondantes. Ces requêtes fonctionneront avec un certain nombre d'appareils domestiques intelligents, notamment les ampoules, serrures et thermostats connectés.

Alexa Hunches se distingue des routines, qui se définissent comme des automatisations programmées par l'utilisateur pour avoir lieu à un certain moment ou lorsqu'un ordre spécifique est prononcé. Les « chuchotements » (Hunches) constituent aussi des automatisations, mais basées sur les hypothèses d'Alexa plutôt que sur des routines à créer en amont.

La fonction Hunches est activée par défaut, mais si vous ne voulez pas qu'Alexa vous importune pour valider ses actions intuitives, vous devez activer au préalable les « Actions automatiques » depuis l’application mobile Alexa.

Ouvrez l'application et appuyez sur « Plus », puis sur « Paramètres ». Faites défiler l’écran vers le bas, et sélectionnez « Détections ». Choisissez « Configurer les actions automatiques » et décidez ici celles que vous activerez par défaut. Ces choix seront liés aux appareils connectés présents dans votre foyer et compatibles avec le nouveau mode.

Si vous désirez désactiver la fonction Hunches, vous pouvez soit prononcer « Désactiver les analyses » auprès de votre support Alexa, soit ouvrir l'application Alexa et appuyer sur « Plus » puis « Paramètres ». Sélectionnez « Détections » et désactiver l’option.