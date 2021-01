Soldes d'hiver 2021 : ne manquez aucune des promos high-tech les plus exceptionnelles

Tout comme celles d'été il y a six mois, les soldes d’hiver ont été reportées par le Ministère de l’Economie et des Finances, en raison des restrictions sanitaires liées à la pandémie mondiale de Covid-19. Initialement attendues le 6 janvier, elles débutent quelques semaines plus tard, le mercredi 20 janvier à partir de 8h, pour se terminer le mardi 16 février 2021 à 23h59.

Pour vous aider à tirer parti des meilleures remises possibles, nous avons sélectionné par catégorie les produits les plus intéressants, actuellement en promotion. Vous trouverez ci-dessous des réductions immanquables sur des smartphones, tablettes, enceintes, casques et écouteurs, ordinateurs portables, consoles, montres et bracelets connectés ainsi que des accessoires domotiques de choix.

Meilleures offres sur les smartphones

Samsung Galaxy S21 | Jusqu’à 260 € de réduction

Le site Samsung vous délivre gratuitement une paire d’écouteurs sans fil True Wireless Galaxy Buds Pro et un tracker SmartTag pour toute précommande d’un smartphone Samsung Galaxy S21. C'est presque 260€ d’économies réalisées, avec la possibilité de financer votre smartphone sur plusieurs mois (à partir de 52,46 € par mois) et celle de reprendre votre ancien modèle en échange d’une remise immédiate de 100€.Voir l'offre

Huawei P30 (128 Go) | 329€ (au lieu de 399,99€)

La photographie reste le terrain de prédilection du Huawei P30 et, grâce à la technologie « Super Spectrum », il vous permet de capturer des images avec des couleurs plus naturelles et plus vives. Mais aussi de prendre des prises de vue considérablement améliorées par faible luminosité.Voir l'offre

Xiaomi Poco X3 NFC (64 Go) | 174,90€ (au lieu de 229,90€)

Il est rare d’obtenir un écran à 120 Hz à un budget aussi économique, et le Xiaomi Poco X3 NFC réussit parfaitement cette prouesse. La navigation et l’exécution des applications se révèlent on ne peut plus fluides. Tandis que la dalle de 6,67 pouces se veut large et nette - idéal pour visionner vos séries préférées, d’autant qu’elle prend en charge le standard HDR10.Voir l'offre

Meilleures offres sur les consoles et jeux vidéo

Nintendo Switch Mario Red & Blue Edition | 289,99€ (au lieu de 319,99€)

Cette édition spéciale sera livrée à partir du 12 février. Disponible en précommande, elle comprend une housse de transport pratique pour protéger votre console lors de vos déplacements. Pour la première fois et pour célébrer le 35e anniversaire de Super Mario Bros, la console moderne de Nintendo est déployée dans un tout autre coloris : le rouge. Couleur que partagera la station d’accueil, tandis que les supports ainsi que le chargeur des Joy-Cons apparaîtront en bleu.Voir l'offre

Pack Nintendo Switch Lite + 4 jeux | actuellement à 299,99€

Le meilleur bundle Nintendo du Black Friday est de retour. Offrez-vous la petite sœur portable de la Nintendo Switch accompagnée, pour l’étrenner, de quatre des meilleurs jeux du catalogue : Animal Crossing: New Horizons, Team Sonic Racing, Rayman Legends, Mario et les Lapins Crétins Kingdom Battle.Voir l'offre

Meilleures offres sur les PC et tablettes

Surface Pro 7 (Core i3, SSD 128 Go, 4 Go RAM) | 649,99€ (au lieu de 849,85€)

La tablette 2-en-1 de Microsoft, destinée aux professionnels, enregistre des gains de performances considérables comparés au Pro 6. Attendez-vous à une tablette beaucoup plus rapide pour exécuter à la fois des tâches bureautiques courantes comme des applications et des jeux nécessitant un moteur graphique plus élevé.Voir l'offre

Asus ROG Zephyrus G14 | 1399€ (au lieu de 1799€)

Voici une bête de puissance intégrant un processeur AMD Ryzen 7 4800HS et une carte graphique Nvidia RTX 2060, 16 Go de RAM, un écran IPS FHD et un SSD M.2 PCIe NVMe de 512 Go extrêmement réactif. De quoi lancer tous vos jeux AAA les plus récents en résolution Ultra et un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 120 images par seconde (pour Doom Eternal, par exemple).Voir l'offre

Meilleures offres sur les enceintes, casques et écouteurs

Apple AirPods 2 avec boîtier de charge | 140€ (au lieu de 179€)

Les Airpods 2 bénéficient d’une nouvelle option de recharge sans fil et d’un appairage plus fluide. Si vous souhaitez passer des casques ou écouteurs Bluetooth à la technologie True Wireless, alors la mise à jour de 2019 est un achat intéressant.

Voir l'offre

Apple AirPods Pro : 213€ (au lieu de 279 €)

Les derniers écouteurs sans fil True Wireless d'Apple sont dotés de la technologie de suppression active du bruit, ainsi que d'une meilleure qualité audio. L'accent est mis sur le chant et les basses, ce qui signifie que ces écouteurs sont plus adaptés aux fans de pop qu'à ceux qui apprécient la musique classique ou les lives plus naturels.Voir l'offre

Bose QC 35 II | 194,99€ (au lieu de 249,95€)

La raison d’être du QC35 II, c’est sa technologie anti-bruit. Une fois posé sur vos oreilles, le casque donne l’impression d’évoluer dans un caisson de flottaison - la sensation de pression en moins. La qualité sonore est, elle aussi, au rendez-vous, faisant la part belle à la retransmission des voix. D’une pureté impressionnante.Voir l'offre

Bose 700 | 265,22€ (au lieu de 316€)

Le casque anti-bruit Bose 700 s’avère toujours un choix royal si vous avez le budget pour vous le permettre. Il applique une suppression du bruit totale. La qualité sonore est indéniablement bonne, avec un caractère vif et une scène sonore bien équilibrée.Voir l'offre

Meilleures offres sur les montres et les bracelets connectés

Apple Watch 6 (40 mm) | 360,88€ (au lieu de 429€)

La Watch 6 est une mise à niveau assez surprenante de la série de montres connectées Apple, avec l’ultime puce S6 plus puissante. Ce composant offre une meilleure durée de vie de la batterie et un capteur inédit mesurant le taux de saturation en oxygène du sang (SpO2). Confirmant les velléités d’Apple de fournir à ses clients une vraie montre santé.Voir l'offre

Apple Watch SE (40 mm) | 249€ (au lieu de 299€)

Il y a une multitude de fonctions utiles sur l'Apple Watch SE qui plairont particulièrement à ceux qui évoluaient jusqu’ici avec une Watch 3. Des ajouts majeurs qui permettront de suivre plus efficacement vos constantes santé - et qui deviennent rapidement la raison principale d'acheter cette montre. Obtenez 20€ de remise supplémentaire avec le code promo CR20.Voir l'offre

Garmin Vivomove 3 (44 mm)| 219,90€ (au lieu de 249,99€)

La Garmin Vivomove 3 est sans nul doute la plus élégante des montres de la marque, avec un design hybride qui comprend à la fois un cadran analogique et un affichage numérique. Il dispose de nombreux outils pratiques pour suivre votre santé et votre bien-être au quotidien (tels qu’un compteur de pas, la surveillance du stress, des exercices de pleine conscience) ainsi que plusieurs modes sportifs et fitness.Voir l'offre

Fitbit Charge 4: 129,95€ (au lieu de 149,95€)

Le Fitbit Charge 4 affiche aujourd’hui son prix le plus bas chez Amazon. C'est une belle opportunité à saisir pour profiter du GPS embarqué, mais aussi de Ftbit Pay pour régler vos achats sans contact, de vos playlists Spotify et de Fitbit Coach qui vous propose tout un éventail de sessions d’entraînement pour garder la forme.Voir l'offre

Meilleures offres sur l'équipement domotique

Amazon Echo Show 5 | 74,99€ (au lieu de 89,99€)

Voici le plus petit des écrans connectés Amazon (5 pouces). Mais ne sous-estimez pas la puissance de l’Echo 5 qui vous garantit des appels vidéo de haute qualité. Il rappelle également vos rendez-vous importants, vous aide à cuisiner et vous assiste sur toutes vos tâches quotidiennes grâce à Alexa.

Voir l'offre