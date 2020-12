Apple Watch 6 : comment mesurer votre taux d’oxygène sanguin et évaluer votre respiration ?

La principale différence entre l'Apple Watch 6 et l’Apple Watch 5 est que la montre connectée premium de 2020 peut évaluer votre saturation en oxygène sanguine. Aussi appelée SpO2, cette donnée détermine le taux d’oxygène présent dans les globules rouges après qu’ils soient passés dans les poumons. Ce qui permet d’évaluer la qualité de votre respiration.

Ces derniers mois, le taux d’oxygène sanguin est devenu un indicateur déterminant la présence de la Covid-19 chez certains malades. Tant et si bien que les moniteurs SpO2 inondent actuellement le marché - on les trouve notamment dans les trackers abordables Honor Band 5 et Xiaomi Mi Band 5.

Contrairement à d'autres montres connectées, à l’instar de la Huawei Watch GT2 Pro, la mesure de l'oxygène sanguin par Apple n’est pas une solution prête à l'emploi. Pour mesurer votre saturation en oxygène à l'aide d'une Apple Watch 6, vous devez répondre à certains critères et utiliser une version spécifique du système d'exploitation de votre iPhone.

Pourquoi ne puis-je pas mesurer l'oxygène sanguin depuis mon Apple Watch ?

Lorsque l'Apple Watch 6 est configurée pour la première fois via l'application Watch présente sur votre iPhone, il vous est proposé d’activer la mesure de l'oxygène sanguin (SpO2). A condition que vous ayez plus de 18 ans et que votre smartphone réponde à quelques critères restrictifs.

Si votre iPhone fonctionne en version bêta d'iOS, qu'il s'agisse d'une version bêta développeur ou d'une version bêta publique, vous ne verrez pas l'option SpO2, même si vous associez votre iPhone à une Apple Watch 6. Pour accéder à cette option, vous devrez vous désinscrire du programme bêta et attendre qu'une mise à jour grand public arrive sur votre téléphone, ou bien restaurer votre iPhone avec l’aide d’iTunes.

Le deuxième scénario, qui voit également la fonction SpO2 désactivée sur l'Apple Watch 6, s'applique si vous configurez l'Apple Watch Series 6 pour un membre de votre famille. La mesure de l’oxygène sanguin est effective uniquement si l'Apple Watch 6 est associée à l'iPhone et au compte iCloud de son propriétaire.

Si aucune des conditions ci-dessus ne vous limite, l'utilisation du capteur SpO2 s’avère on ne peut plus simple. La mesure de l’oxygène sanguin est présente au départ sur l’application Santé de votre iPhone. Il vous faut donc ouvrir celle-ci et vous rendre sur les options Parcourir > Respiration > Oxygène sanguin > Configurer l’app Oxygène sanguin.

Suivez ensuite les instructions puis lancez la nouvelle application Oxygène sanguin depuis votre Apple Watch 6 (elle est représentée par des lignes bleues et rouges s’entremêlant dans un cercle blanc). Quelques requêtes supplémentaires vous seront demandées afin d’assurer le bon fonctionnement du capteur : votre Apple Watch ne doit pas être positionnée trop près de la base du poignet, le bracelet ne doit pas être trop serré mais bien ajusté, l’écran de l'Apple Watch doit également être orienté vers le haut et votre poignet doit rester relativement immobile pendant l’opération.

Une fois ces réglages finalisés, appuyez sur « Démarrer » pour activer un compte à rebours de 15 secondes et une animation psychédélique bleue et rouge à l'écran. Une fois le compte à rebours terminé, votre taux d'oxygène sanguin s'affiche sous forme de pourcentage.

Votre mesure d'oxygène sanguin peut-elle manquer de précision ?

(Image credit: Future)

De même, les mouvements ou la position des bras risquent de générer des résultats irréguliers, et si votre fréquence cardiaque est supérieure à 150 bpm au repos, il est peu probable que la mesure reflète votre taux réel.

Selon Apple, les mesures de l'oxygène sanguin peuvent être inexactes dans certains cas.

Par exemple, la température peut avoir un impact sur la précision des relevés ; s'il fait exceptionnellement froid, votre résultat aura moins de chances de refléter fidèlement le taux de saturation en oxygène. En outre, des modifications permanentes ou temporaires de la peau, notamment des tatouages, peuvent empêcher le capteur SpO2 de lire précisément votre saturation en oxygène.

Un taux d'oxygène sanguin régulier se situe entre 95 et 100%. S’il se situe légèrement en dessous (entre 90% et 94%), on parle de taux insuffisant – parfois dû à l’altitude. Si votre taux est inférieur à 90%, il est question de désaturation - mieux vaut consulter en urgence. A noter cependant que les résultats du capteur de l’Apple Watch 6 ne sont pas toujours précis (voir chapitre précédent).