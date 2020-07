Comment accélérer la vitesse d’impression de votre imprimante ?

Si vous travaillez dans une entreprise et partagez son imprimante avec plusieurs collègues, la vitesse d’impression s’avère un facteur important pour gagner en productivité. Bien que vous puissiez supposer qu'une imprimante doit fonctionner à une vitesse déterminée, dictée par le fabricant, de nombreux appareils offrent pourtant quelques réglages pour optimiser ce paramètre. Et passer moins de temps devant l’imprimante collective.

Des facteurs tels que le réseau que vous utilisez, les dispositifs de sécurité mal configurés, la qualité de la sortie d’imprimante, le papier que vous utilisez et même l'installation du dernier micrologiciel peuvent également influencer la vitesse d'impression.

Dans certains cas, vous pouvez même mettre à niveau les composants comme le processeur et la mémoire vive d'une ancienne imprimante - bien qu'il soit recommandé de le faire par l'intermédiaire du fabricant lui-même et non d'un tiers, sous peine de voir votre garantie annulée.

En outre, votre flux de travail global peut avoir un impact sur la vitesse d'impression (ou du moins sur la perception de la vitesse d'impression).

1. Vérifier l’état du réseau informatique

La vitesse d’impression est supérieure à la vitesse à laquelle l'appareil réel peut produire vos documents. Bien que ce soit le facteur le plus critique, et la raison pour laquelle les fabricants d'imprimantes évaluent la vitesse de sortie par page pour les documents en couleur ou en noir et blanc, votre réseau informatique peut également être un facteur de ralentissement. Si le réseau est encombré ou présente des problèmes liés à votre serveur ou à la configuration du réseau, vous remarquerez que les documents ne sont pas transmis aussi rapidement à l'imprimante elle-même. Ce qui ralentit la vitesse de l'imprimante. Pour remédier à ce problème, veillez à résoudre immédiatement tout problème de réseau.

En outre, la vitesse d'impression sera influencée par le réseau que vous utilisez - qu'il s'agisse d'un réseau câblé ou sans fil - et même par la vitesse du réseau lui-même. Ces problèmes n'auront pas un impact dramatique, mais il est également vrai qu'une connexion réseau plus rapide améliorera la réactivité nécessaire pour transmettre tout travail d'impression à l'imprimante elle-même.

2. Bien configurer la sécurité de l’imprimante

Il est évident que maintenir la sécurité des imprimantes est une stratégie plus importante que jamais. Les pirates informatiques sont connus pour trouver n’importe quelle vulnérabilité pour voler vos données sensibles. Et l’imprimante fait partie des biais les plus fragiles pour y parvenir. La mise en place de procédures efficaces pour protéger votre imprimante est donc primordiale.

Cela dit, l’une des causes majeures de ralentissement de la vitesse d'impression est la mauvaise configuration des dispositifs de sécurité. Ainsi que le choix de mauvais dispositifs de sécurité. Il est toujours conseillé de prendre le temps d'examiner ces ralentissements liés aux mesures sécuritaires, tant sur le réseau que sur l'imprimante elle-même. Dans de rares cas, vous pouvez désactiver complètement la sécurité de l'imprimante, par exemple lorsque l'imprimante est déconnectée de tout réseau et que vous imprimez des documents qui n'ont pas besoin d'être sécurisés. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un cas de figure plutôt rare, et que l'impact sur la vitesse d'impression pourrait ne pas en valoir la peine.

3. Réduire la qualité d’impression

L'un des vecteurs les plus spectaculaires dans la modification de la vitesse d’impression est la sélection de la qualité d’impression elle-même. Si vous avez l'habitude d'imprimer en mode brouillon, puis que vous décidez de passer au mode qualité maximale, vous constaterez une augmentation importante de la vitesse pour tous les documents.

Il est surprenant de constater que de nombreux utilisateurs ont tendance à utiliser les mêmes paramètres de qualité impression après impression, pendant des mois. Cependant, il n'est pas nécessaire que tous les documents soient imprimés avec la meilleure qualité. En diminuant la qualité, vous pouvez même doubler la vitesse d’impression sur certains modèles. Il est également utile d'évaluer les besoins d'impression en couleur par rapport à ceux en noir et blanc. Les impressions couleur s'impriment plus lentement, vous pouvez donc augmenter la vitesse d'impression si vous sélectionnez l'impression en noir et blanc pour les brouillons. Pour lesquels vous n'avez pas vraiment besoin de la couleur.

4. Mettre régulièrement à jour le firmware

La plupart des imprimantes ne bénéficient pas de grands avantages en termes de vitesse, même après l'installation de nouvelles mises à jour micrologicielles. Le fait est qu'une imprimante se veut évaluée à une certaine vitesse d’impression, en fonction des composants utilisés pour cet appareil. Particulièrement du processeur.

Cependant, la mise à jour du firmware pourrait potentiellement améliorer la vitesse d’impression. Par exemple, un fabricant d'imprimantes a la possibilité d’introduire un nouveau mode brouillon / éco qui userait moins d'encre et imprimerait donc plus rapidement. Il est également possible que le firmware réactualisé augmente légèrement la vitesse d'impression en s’appuyant sur de nouvelles techniques de programmation ou en optimisant la vitesse d'impression par tête d'impression.

5. Utiliser du papier de qualité

Le papier que vous utilisez peut avoir une légère incidence sur la vitesse d'impression. Les meilleures marques se déplacent en toute fluidité au niveau de la tête d'impression. Il est surprenant pour quiconque utilise des imprimantes depuis un certain temps de découvrir comment un morceau de papier de haute qualité se charge en douceur, passe dans la tête d'impression et s'éjecte tout aussi facilement, de sorte que chaque impression se révèle plus rapide. Plus important encore, un papier de qualité moindre risque davantage de se bloquer que du papier de qualité supérieure.

6. Mettre à niveau les processeurs et la mémoire vive

Bien que cette étape ne soit pas très connue, ni même largement utilisée, elle constitue un moyen efficace pour augmenter la vitesse d’impression. Dans certains cas, moderniser les composants de l’imprimante signifie ajouter plus de RAM (permettant dès lors à l'imprimante de traiter plus de données). Avec la mise à niveau du processeur, la vitesse d'impression peut augmenter car l'imprimante est capable de traiter plus de travaux à la fois et de traiter les documents plus rapidement. Même si cela n'a pas d'incidence sur la vitesse de la tête d'impression.

Attention toutefois à ne pas perdre votre garantie par des mises à jour non autorisées. Le plus souvent, vous devrez vous adresser au fabricant d'origine pour effectuer ces mises à niveau. Quelques modèles vous permettent pourtant de procéder directement et simplement au changement de la RAM. Vérifier votre mode d’emploi pour confirmer ce point.