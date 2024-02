Galaxy AI : Samsung annonce que sa technologie s'étendra bientôt aux appareils portables

Nous avons beaucoup écrit sur les diverses fonctionnalités de Galaxy AI qui ont été lancées avec la série Galaxy S24, mais il semble que Samsung ne fait que commencer avec sa technologie IA – ses produits portables étant les prochains sur la liste pour bénéficier de nouvelles améliorations IA.

Le Président et Chef de la division MX chez Samsung Electronics, TM Roh, a publié un article de blog sur "l'ère de l'IA mobile" et déclare que les prochaines étapes pour l'IA Galaxy incluent son introduction sur les appareils portables Galaxy, ainsi que dans d'autres catégories de dispositifs.

"Dans un avenir proche, certains appareils portables Galaxy utiliseront l'IA pour améliorer la santé numérique et ouvrir une toute nouvelle ère d'expériences de santé intelligentes et élargies," dit Roh, bien qu'il n'entre pas dans les détails concernant les nouveautés à venir.

Nous avons déjà entendu parler des fonctionnalités de traduction et d'interprétation en direct qui seront intégrées à des dispositifs incluant les Galaxy Buds 2 Pro, mais il semble qu'un déploiement beaucoup plus large est prévu, touchant davantage de montres intelligentes, de trackers de fitness et d'écouteurs sans fil.

Nouveaux et anciens appareils Samsung

Galaxy Fit 2 (Image credit: Michael Sawh)

Les fonctionnalités IA disponibles sur les téléphones Galaxy S24 incluent la fonction "Circle to Search" pour rechercher rapidement des éléments sur le web, des résumés automatiques de notes et de transcriptions, des capacités avancées d'édition d'images et de vidéos, ainsi que la traduction de langues.

Peu de ces fonctionnalités peuvent être facilement transposées sur les appareils portables, nous supposons donc que Samsung a d'autres fonctionnalités IA astucieuses en préparation pour ses futurs dispositifs tels que la Samsung Galaxy Watch 7.

D'après ce que les dirigeants de Samsung ont dit par le passé, l'accent sera probablement mis sur l'utilisation de l'IA pour rendre la vie des utilisateurs plus pratique, ainsi que sur l'amélioration des capacités de ses dispositifs – peut-être en offrant des insights supplémentaires sur toutes les données enregistrées par un tracker de santé, par exemple.

Le prochain appareil portable de Samsung pourrait bien être le Galaxy Fit 3, qui est sujet à rumeurs, bien qu'il ne soit pas exactement clair quand il sera dévoilé. Il est également possible que les fonctionnalités IA Galaxy soient intégrées aux appareils portables plus anciens, bien que leurs capacités puissent être plus limitées.