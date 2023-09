Starfield : le RPG spatial de Bethesda est-il réaliste ? Voici ce qu'en pensent les experts

Après de longues années d'attente et de nombreux reports, Starfield est enfin disponible. D'ailleurs, avant même sa sortie, le "Skyrim de l'espace" de Bethesda se classait déjà dans le top des ventes Steam . Starfield se veut très ambitieux et vous propose d'explorer près d'un millier de planètes, bien que la plupart d'entre elles soient inhabitées . Le jeu vous propose donc de voyager à bord de votre propre vaisseau spatial.

Le directeur artistique du jeu, Istvan Pely, affirme d'abord : "Notre mission était de transmettre l'émerveillement et la majesté de l'exploration spatiale, d'évoquer l'âge d'or des premiers vols spatiaux, et nous avons qualifié cette approche de "NASA Punk". Cela signifie un langage de conception dans lequel la technologie est avancée, mais qui reste réaliste".

Starfield : Bethesda a soigné les détails

Des experts se sont ainsi exprimés quant au réalisme de la simulation spatiale proposée par Starfield. Robert Chambers, un véritable expert en vaisseaux spatiaux travaillant chez Lockheed Martin, a commencé par exprimer son enthousiasme quant au cockpit du vaisseau dans Starfield.

L'expert déclare ainsi : "Ce petit centre de commandement dans le cockpit est parfait [...] Vous savez, la navette spatiale américaine avait environ 2 500 interrupteurs et cadrans. Pour Orion (vaisseau spatial fabriqué par Lockheed Martin, ndlr), nous n'avons plus que trois écrans et quelques douzaines d'interrupteurs pour les commandes manuelles."

Tout comme dans Star Wars, les vaisseaux de Starfield sont dotés d'une gravité artificielle qui permet aux passagers de marcher sur le sol comme s'ils se trouvaient à la surface d'une planète. Mais Robert Chambers a pu remarquer que Bethesda a inclus la possibilité d'une défaillance de ce système, proposant une configuration permettant de se déplacer sous gravité zéro.

Le responsable ajoute : "On dirait qu'ils ont vraiment réfléchi au fonctionnement de cet engin dans un environnement sans gravité artificielle [...] Des poignées au sommet, beaucoup de poignées partout, et puis ce que j'aime vraiment, c'est que les boulons apparaissent."

Starfield est disponible dès aujourd'hui sur PC et Xbox Series. Sur Steam, le jeu est vendu au prix de 69,99€, et semble être bien accueilli par le public. En effet, tandis que Jeuxvideo.com lui attribue la note de 17/20, la majorité des avis Steam sont "très positifs".