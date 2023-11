Warzone : le bug le plus ridicule est de retour alors que les développeurs de Call of Duty cherchent à le corriger

L'un des glitchs les plus stupides de la zone de guerre est de retour dans Call of Duty : Modern Warfare 3, pour le plus grand amusement et la plus grande frustration des joueurs.

Le fameux "snake glitch" permet aux joueurs de sprinter en rampant sur le ventre, ce qui donne lieu à des scènes bizarres où les soldats zooment sur la carte alors qu'ils sont allongés sur le ventre (via GamesRadar+).

Le "snake glitch" a terrorisé les joueurs de Warzone en 2022. Cependant, il semble que le bug soit de retour dans Modern Warfare 3.

Heureusement, le problème a déjà été repéré par les développeurs. La page Twitter officielle de Call of Duty Updates l'a confirmé : "Nous enquêtons sur un exploit qui permet aux joueurs de sprinter alors qu'ils sont en position couchée." Il y a même un lien vers un tableau Trello permettant aux joueurs de suivre l'évolution de la situation alors que la chasse à la source du bug se poursuit.

Bien qu'il s'agisse d'une source d'ennui pour les joueurs à la recherche d'un combat équitable, des clips de cette faille ont déjà été diffusés, ce qui donne lieu à un spectacle hilarant. Les vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent des soldats se déplaçant à plat ventre, apparemment insensibles aux forces physiques terrestres telles que le frottement ou la gravité.

Il semble également que le bug ne soit exploitable que par les joueurs utilisant une souris et un clavier. Cela signifie que les joueurs sur console peuvent éviter ce problème en désactivant le jeu multiplateforme. Malheureusement, il semble que les joueurs sur PC soient confrontés à ce problème pour l'instant.

Modern Warfare 3 a connu une période difficile. Le dernier opus de la célèbre série de FPS a été lancé avec des critiques mitigées. Notre rédacteur en chef, Jake Tucker, a déclaré que même "un mode Zombies amusant et le retour des cartes préférées des fans [...] ne peuvent pas sauver Call of Duty : Modern Warfare 3 de son horrible campagne et d'un multijoueur qui donne l'impression d'être un pas en arrière".

Espérons que la prochaine mise à jour Season One du 6 décembre marquera un revirement de situation pour le jeu. Il est clair que Modern Warfare 3 a besoin d'un peu d'amour.

