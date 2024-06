Microsoft Flight Simulator 2024 arrive sur Xbox et PC dans le courant de l'année

Microsoft Flight Simulator 2024 sera disponible sur Xbox Series X|Series S, PC, Xbox Game Pass et Cloud dès le premier jour, le 19 novembre 2024.

Lors du Xbox Games Showcase 2024, Microsoft a partagé une toute nouvelle bande-annonce pour le prochain volet de sa célèbre franchise de simulation, mettant en scène de superbes sites à travers le monde, ainsi qu'une multitude d'avions à bord desquels le joueur s'envolera lors du lancement du jeu plus tard dans l'année. Vous pouvez jeter un coup d'œil à la bande-annonce ci-dessous.

Microsoft décrit Microsoft Flight Simulator 2024 comme son « simulateur de vol grand public le plus ambitieux jamais entrepris » qui a été « conçu pour tirer parti des dernières technologies en matière de simulation, de cloud, d'apprentissage automatique, de graphisme et de jeu. »

« Microsoft Flight Simulator 2024 va au-delà du simple pilotage de l'avion, il permettra aux simulateurs de poursuivre leur rêve d'une carrière dans l'aviation », a déclaré le développeur Asobo.

Dans la bande-annonce, on peut voir un certain nombre d'appareils, notamment des avions commerciaux, des ambulances aériennes et des hélicoptères, ainsi que des dirigeables. Asobo a confirmé qu'il travaillait à l'introduction d'une variété de nouveaux avions dans le jeu, ainsi que de l'aviation agricole et de la lutte aérienne contre les incendies.

Life is Strange a également été annoncé lors de la présentation d'aujourd'hui : Double Exposure, le prochain jeu de la série Life is Strange. Prévu sur Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch et PC le 29 octobre, Double Exposure voit le retour de la protagoniste du premier jeu, Max Caulfield, alors qu'elle est entraînée dans un nouveau meurtre mystérieux.

Microsoft a également dévoilé officiellement les nouveaux modèles Xbox Series X et Xbox Series S qui avaient fait l'objet de fuites en début d'année.