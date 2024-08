Indiana Jones et le Cercle ancien : les précommandes sont déjà ouvertes

C'est à présent officiel, Indiana Jones et le Cercle ancien (développé par MachineGames et édité par Bethesda) sera lancé le 9 décembre sur Xbox Series X|S et PC, et sur Xbox Game Pass.

C'est Bethesda qui a dévoilé la date de sortie lors de la Gamescom Opening Night Live 2024, aux côtés d'une toute nouvelle bande-annonce, dans laquelle nous avons également obtenu la confirmation que le prochain jeu arrivera sur PlayStation 5 au printemps 2025.

Dans la nouvelle bande-annonce, racontée par le doubleur et interprète d'Indiana Jones, Troy Baker, nous avons pu voir Indy frapper des nazis et explorer d'anciennes ruines et temples, couvrant plusieurs endroits comme Rome, la Thaïlande et l'Égypte en 1937.

Bien que l'aventure se déroule à la première personne tout au long du combat, le jeu propose des instances d'action à la troisième personne dans certaines séquences. Les cinématiques également à la troisième personne, sont également très présentes dans la dernière bande-annonce.

Le Grand Cercle dispose aussi d'une fonction de journal et d'appareil photo, permettant aux joueurs d'enregistrer leurs découvertes dans le jeu qui permettront d'obtenir des points d'aventure en fonction de vos trouvailles.

Les précommandes sont déjà disponibles sur toutes les plateformes, avec une édition standard, une édition numérique premium et une édition collector à gagner, chacune avec ses propres goodies uniques.

Le précommander ou y jouer sur Game Pass permettra d'obtenir des objets bonus tels que le pack La dernière croisade, qui comprend la tenue et le fouet emblématiques du film de 1989.

Où précommander Indiana Jones et le Cercle ancien ?

Si les précommandes pour PS5 ne sont pas encore ouvertes, en revanche il est déjà possible de le réserver que ce soit pour Xbox ou PC. Le jeux est décliné dans 4 versions différentes avec un prix qui démarre à 69,99€ pour la version de base sur Steam jusqu'à 189,99€ pour la version Collector.

Les plus impatients devront aller sur Steam qui affiche une disponibilité au 8 décembre alors que les autres plates-formes se contentent du 9 décembre.

Chaque version apporte son lot de bonus physique ou numérique :

