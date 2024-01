Clockwork Revolution - tout ce que l'on sait

Clockwork Revolution est le nouveau jeu d'InXile, un RPG à la première personne qui se déroule dans un monde steampunk enchanteur abritant un sombre secret. Présenté dans le cadre du Xbox Games Showcase, il y a de nombreuses raisons pour lesquelles vous devriez être impatient d'explorer le monde mécanique de Clockwork Revolution avant son lancement, bien que nous n'ayons reçu aucune mise à jour depuis.

Cela dit, il reste encore beaucoup à apprendre sur ce qui fait que ce jeu mérite d'être ajouté à votre radar de jeux à venir, et avec seulement une bande-annonce à notre actif, beaucoup de questions restent sans réponse, mais nous avons réussi à rassembler un nombre raisonnable d'informations concernant la sortie, afin que vous puissiez commencer à vous préparer pour le compte à rebours.

Voici tout ce que nous savons à ce jour sur Clockwork Revolution, y compris les plates-formes sur lesquelles il sera lancé, ainsi que les dernières bandes-annonces et actualités.

Clockwork Revolution - l'essentiel en bref

Qu'est-ce que c'est ? Un jeu de rôle steampunk à la première personne qui bouleverse le temps.

Un jeu de rôle steampunk à la première personne qui bouleverse le temps. Quand sortira-t-il ? À CONFIRMER

À CONFIRMER Sur quoi puis-je y jouer ? PC, Xbox Series X|S

PC, Xbox Series X|S Qui en est l'auteur ? inXile Entertainment

Il n'y a pas encore de date de sortie pour Clockwork Revolution, mais nous pensons qu'elle est prévue pour cette année au plus tôt. Cependant, comme inXile est un développeur interne, nous connaissons les plateformes : le jeu sera lancé exclusivement sur PC et sur Xbox Series X | Series S. Pour l'instant, on ne sait pas si le jeu sera rétrocompatible avec la Xbox One, mais de plus amples informations pourraient être communiquées une fois que nous saurons quand attendre le titre.

De plus, nous savons que Clockwork Revolution sera disponible dès le premier jour sur le Xbox Game Pass, ce qui signifie que tous les abonnés actifs au Xbox Game Pass pourront récupérer le jeu dès sa sortie. Même si les informations dont nous disposons actuellement sur ce qui nous attend sont assez limitées, il y a de fortes chances que ce jeu devienne l'un des meilleurs jeux du Xbox Game Pass.

Nous ne savons pas non plus si le titre sera disponible sur d'autres consoles, mais nous pensons qu'il restera une exclusivité Xbox et PC pour l'instant. Même si nous serions ravis de le voir débarquer sur la PS5 ou même sur les consoles de dernière génération, nous ne serions pas surpris qu'il reste sur Xbox Series X|S et PC.

Clockwork Revolution : bandes-annonces

Les bandes-annonces de Clockwork Revolution sont incroyablement rares, la seule que nous ayons vue pour l'instant ayant été diffusée dans le cadre du Xbox Games Showcase en juin 2023. Cette bande-annonce de deux minutes nous montre un mélange de cinématiques et de séquences du jeu, nous présentant le lieu du jeu, Avalon, qui fonctionne à la vapeur.

Après un bref aperçu de la métropole et de ses habitants mécaniques, nous sommes rapidement introduits aux mécanismes de maîtrise du temps du jeu et à l'aspect FPS du jeu. La bande-annonce complète est disponible ci-dessous :

Clockwork Revolution : histoire et contexte

L'histoire et le cadre de Clockwork Revolution se déroulent dans la métropole d'Avalon, une ville animée, fonctionnant à la vapeur, qui a été soigneusement créée par l'altération d'événements historiques. En dehors de ses mécanismes fantastiques et de ses riches seigneurs remplaçant leurs membres par des prothèses d'horlogerie, la beauté d'Avalon cache un sombre secret qu'il vous incombe de découvrir.

Avant votre arrivée, vous trouvez un appareil qui vous permet de voyager dans le passé, et c'est là que vous tombez sur la nouvelle ville que vous avez décidé d'appeler votre maison. Bien qu'elle puisse vous étonner par sa beauté, Avalon abrite une dictatrice impitoyable, Lady Ironwood, qui est à l'origine de l'altération qui a permis la construction de la ville. Plutôt que de se concentrer sur la création d'un lieu parfait pour tous les citoyens, Ironwood a abusé de son appareil pour se maintenir au sommet de la chaîne alimentaire en termes de richesse et de pouvoir, ce qui laisse la classe ouvrière en difficulté.

Grâce à votre dispositif de modification du temps, vous devrez voyager à des moments clés de l'histoire pour modifier certains éléments afin d'influer sur Avalon et ses citoyens dans le but de mettre fin à la hiérarchie d'Ironwood, mais il est essentiel de garder un œil sur votre impact car une chaîne d'effets papillon drastiques peut se produire et déformer vos actions de manière inattendue.

En plus d'affecter Avalon elle-même, vous devrez également tenir compte de l'impact de vos actions sur ses citoyens. Les habitants d'Avalon, pour la plupart mécaniques, sont très attachés à la narration. Vous devrez donc interagir en permanence avec l'environnement et les personnages afin de comprendre pourquoi les choses se sont produites et comment vous pouvez rectifier vos actions tout en gardant les effets à long terme en tête.

Clockwork Revolution : jouabilité

Clockwork Revolution est un RPG d'action à la première personne qui met l'accent sur des combats dynamiques et des systèmes de personnages complexes, conçus pour vous permettre de tracer un chemin unique en fonction de votre approche de certains scénarios.

Entre l'exploration d'Avalon et l'utilisation du Chronomètre pour revisiter le passé et tenter d'arrêter le règne tyrannique d'Ironwood, il y a énormément de choses à découvrir tout au long du jeu, mais il est évident que de nombreuses forces tentent désespérément de vous arrêter.

Le combat adopte une approche FPS, introduisant de nombreuses armes inspirées de la science-fiction et du steampunk que vous apprendrez à utiliser, ainsi que d'imposants ennemis mécaniques et des boss que vous devrez vous attendre à affronter lorsque vous tenterez de changer le passé.

Dans la bande-annonce officielle, nous voyons de nombreux plans d'Avalon montrant ce qui semble être un avant et un après que les événements aient été modifiés. Nous pouvons donc nous attendre à avoir des indicateurs visuels, tels qu'un bâtiment autrefois prospère aujourd'hui à l'abandon, lorsque nos actions ont eu un impact sérieux sur la vie de la ville.

Pour l'instant, nous n'en savons pas beaucoup plus sur le fonctionnement du chronomètre, ni sur l'aspect exploration d'Avalon, mais comme aucune date de sortie n'a été fixée, il est encore possible de dévoiler des images du jeu ou de mettre l'accent sur certains mécanismes avant la sortie du titre.

Même s'il reste encore beaucoup à apprendre sur la façon dont le jeu se déroulera, Clockwork Revolution ressemble à un mélange de Fallout et de BioShock Infinite d'après la bande-annonce officielle. S'il est évident qu'il présente un cadre et une histoire uniques, ainsi qu'une panoplie d'armes et d'ennemis originaux que nous devons nous préparer à affronter, nous supposons qu'il y aura une similitude dans le gameplay de Clockwork Revolution.

Clockwork Revolution : actualités

La bande-annonce officielle de Clockwork Revolution présentée au Xbox Games Showcase

La bande-annonce officielle de Clockwork Revolution a été présentée lors du Xbox Games Showcase, offrant un premier aperçu de ce que l'on peut attendre de ce RPG steampunk bourré d'action. La bande-annonce, bien que courte, donne un aperçu de ce que l'on peut attendre d'Avalon et plante le décor de ce que Clockwork Revolution nous mettra au défi de faire. Aucune date de sortie n'a été communiquée à la fin de la bande-annonce, pas plus qu'une fenêtre de sortie d'un an, il reste donc encore beaucoup à apprendre sur le titre.

Si vous êtes à la recherche d'aventures alternatives à vivre avant la sortie de Clockwork Revolution, vous devriez peut-être vous intéresser à notre liste des meilleurs RPG en 2024.