Mac M3 : Apple lance une mise à jour pour optimiser macOS Sonoma

Si vous prévoyez de posséder l'un des nouveaux modèles de MacBook Pro ou d'iMac M3, M3 Pro ou M3 Max annoncés lors de l'événement Scary Fast d'octobre d'Apple, vous devrez installer une mise à jour de macOS Sonoma dès que vous recevrez votre appareil.

Tous les nouveaux appareils devraient être livrés avec une version personnalisée de macOS Sonoma 14.1, la 23B2073. Une fois que vous aurez commencé à configurer votre nouvel appareil, vous devrez télécharger la nouvelle version, la 23B2077, et l'installer. Apple a publié macOS Sonoma 14.1, la toute première mise à jour de macOS Sonoma, le 25 octobre, juste avant l'événement Scary Fast, et la version actuelle de macOS Sonoma livrée avec les nouveaux Macs est la 23B74.

Comme l'explique AppleInsider, Apple n'a pas encore publié de notes de présentation pour la mise à jour personnalisée de macOS Sonoma. Cependant, on s'attend à ce qu'elle inclue les corrections de bugs les plus récentes et des améliorations de performances probablement liées à la puce du processeur M3.

Pas de quoi s'alarmer, tout se passe comme d'habitude pour Apple

Selon MacRumors, il n'y a pas lieu de paniquer, car nous voyons assez souvent ce que l'on appelle des mises à jour du premier jour. Il s'agit de mises à jour publiées dès le lancement d'un produit (le premier jour où les utilisateurs en disposent). En effet, lors de la fabrication des appareils, ceux-ci doivent être préparés, emballés et expédiés avec une version légèrement plus ancienne de macOS.

À l'avenir, il est possible que les nouveaux Mac recherchent automatiquement une mise à jour dès leur premier démarrage, ou même lorsqu'ils sont encore dans leur boîte. Selon certaines informations, Apple aurait mis au point un moyen de procéder de la sorte pour les tout derniers modèles d'iPhone, qui peuvent mettre à jour leur logiciel vers les versions les plus récentes d'iOS avant de quitter l'Apple Store.

Apple a ouvert les commandes pour les nouveaux Mac M3 après son événement Scary Fast et vous pouvez en commander un dès maintenant. Les premiers Mac M3 devraient arriver chez les clients le 7 novembre, à savoir le MacBook Pro 14 pouces (M3), le MacBook Pro 16 pouces (M3) et l'iMac (M3). Toutefois, certaines configurations de MacBooks Pro seront livrées plus tard dans le mois.

Cette information a été découverte pour la première fois par un observateur connu d'Apple et un chercheur de code, @aaronp613, sur X (anciennement connu sous le nom de Twitter).

A day-one macOS update was just released for the new Macs with the build number 23B2077. They ship with 23B2073 pic.twitter.com/d1R4oLSazCNovember 1, 2023 See more

Les mises à jour fréquentes sont devenues une norme industrielle pour les systèmes d'exploitation et les navigateurs, ainsi que pour d'autres logiciels. Comme mentionné précédemment, un correctif du premier jour ne signifie pas nécessairement qu'un problème a été découvert à la dernière minute. Au contraire, il peut garantir que votre nouvel appareil dispose de toutes les fonctionnalités les plus récentes et qu'il est entièrement protégé.