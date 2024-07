Google veut que l'IA Gemini soit la vedette de tous les aspects de votre vie

Google a clairement indiqué qu'il souhaitait que son assistant d'intelligence artificielle Gemini fasse autant que possible partie de votre vie. Un code inachevé récemment découvert par Android Authority montre comment les prochaines extensions de Gemini serviront cet objectif. Les extensions intègrent Gemini à divers services Google, et il y a au moins six nouvelles extensions à l'horizon.

Les extensions de Gemini sont similaires aux extensions utilisées par Chrome et d'autres navigateurs web, dans la mesure où elles sont conçues pour améliorer et rationaliser les tâches lors de l'utilisation de la plateforme. Gemini propose déjà des extensions reliant une demi-douzaine de services de première partie, dont Google Flights, Hotels, Maps, Workspace, YouTube et YouTube Music. Ces intégrations permettent à Gemini d'accéder à des données personnelles en temps réel et de les intégrer aux demandes de l'utilisateur. Il peut s'agir d'obtenir des informations sur un prochain voyage grâce à Google Flights ou de déterminer la distance entre un magasin et le domicile d'un ami.

Les nouvelles extensions prévues viennent enrichir la gamme d'utilitaires disponibles via Gemini. Parmi les extensions non annoncées les plus remarquables figure Google Home. Gemini remplace essentiellement Google Assistant en donnant à l'IA le contrôle direct des appareils domestiques intelligents sans avoir à demander d'abord à Google Assistant. Il s'agit d'un raccourcissement subtil mais important du délai entre une demande d'allumage des lumières et la réponse de l'interrupteur. L'étendue de l'extension n'est pas claire, selon le code, mais il s'agit d'une étape décisive pour que Gemini devienne l'assistant vocal par défaut de Google Assistant.

Il en va de même pour l'extension de l'application Téléphone mentionnée dans le code. Une fois de plus, le rôle d'intermédiaire de Google Assistant est supprimé. Gemini sera en mesure de gérer directement les commandes d'appels téléphoniques. Les smartphones auront également accès à la nouvelle extension Utilities, qui permet à Gemini d'ajuster les paramètres du téléphone et les applications mobiles. Ainsi, par exemple, au lieu d'utiliser des commandes spécifiques et parfois limitées de l'Assistant Google, vous pourriez utiliser un langage beaucoup plus décontracté pour demander à Gemini de prendre des photos, de régler le volume et d'ouvrir des applications.

Sortie des extensions

Les trois autres extensions mises en évidence dans le code ont été annoncées lors de la conférence Google I/O de cette année et sont un peu plus spécialisées. Cela dit, Google Calendar, Keep et Tasks sont toutes des applications populaires et largement utilisées qui pourraient bénéficier du modèle d'IA de Gemini. Ces extensions s'intégreront probablement à Gemini pour gérer les plannings, les notes et les listes de tâches. Google n'a pas fixé de date précise pour le lancement, mais il pourrait s'agir d'une série de nouvelles fonctionnalités axées sur la productivité ou d'un calendrier de lancement individuel.

Toutes les extensions Gemini actuelles et futures s'inscrivent dans le cadre des mises à jour éclair de Gemini effectuées par Google cette année. Ce calendrier précipité reflète non seulement la rapidité avec laquelle Google intègre Gemini dans son écosystème, mais aussi le fait que l'entreprise ressent clairement la pression d'égaler ou de battre ses rivaux dans le même jeu. Les spéculations sur la manière dont Amazon améliorera Alexa avec des modèles d'IA générative vont bon train, et Apple devrait faire de ses futurs modèles d'IA Apple Intelligence un élément central de Siri. Google souhaite que les consommateurs considèrent Gemini comme l'option la plus efficace et la plus polyvalente, et peut-être qu'ils s'emparent de la solide part de marché détenue par l'écosystème de la maison intelligente d'Amazon et les appareils mobiles d'Apple.

