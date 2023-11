Bing Chat pourrait bientôt devenir un concurrent à part entière de ChatGPT grâce à son mode hors ligne

Bing Chat offrira apparemment aux utilisateurs un moyen de désactiver ses capacités de moteur de recherche afin de pouvoir l'utiliser en tant que chatbot autonome comme ChatGPT.

Cela peut sembler étrange car Bing Chat est déjà alimenté par ChatGPT, mais il semble que ce soit la direction vers laquelle Microsoft s'oriente. Le site d'actualités tech' Windows Latest a récemment testé le nouveau mode, affirmant même qu'il est aussi bon que le modèle d'IA d'OpenAI. Le site web indique que les réponses sont générées plus rapidement lorsque l'intégration de la recherche est désactivée. Cependant, ils ont remarqué que l'IA alternait entre des informations obsolètes et des informations à jour en fonction de la requête.

À titre de test, on a demandé à Bing Chat quelle était la dernière version de Windows 11, ce à quoi il a répondu en indiquant la version 21H2. Cette réponse est incorrecte puisqu'il s'agit en fait de la version 23H2. Ce comportement a changé lorsqu'on lui a demandé la dernière fois que la Russie a envahi l'Ukraine. Le chatbot a pu fournir une réponse précise en disant que l'invasion "a commencé à la fin de 2021" et qu'elle est toujours en cours.

Ce résultat est remarquable, car il suggère que ce mode Bing Chat a été formé à partir de données récentes. OpenAI entraîne ses modèles en leur fournissant de grandes quantités d'informations, mais les données qu'ils couvrent ne vont que jusqu'à une certaine date. La base de connaissances de GPT 3.5 Turbo, par exemple, se termine en septembre 2021. Compte tenu du fait qu'il connaît l'invasion russe, Windows Latest pense que cette version de Bing Chat est un condensé de différentes IA. Principalement, GPT 3.5 Turbo et GPT 4.

De meilleures performances pour le Chatbot

Normalement, pour fournir des réponses précises, Bing Chat navigue d'abord sur Internet pour obtenir les informations correctes sur un sujet. Des sources de Microsoft auraient indiqué à Windows Latest que certaines personnes préfèrent "un chatbot plus rapide", et la société travaille donc sur le "mode sans recherche" pour répondre à la demande des utilisateurs.

On ne sait pas quand le "mode hors ligne" sera officiellement lancé ni combien de personnes y auront accès, si ce n'est qu'il sera d'abord mis à la disposition d'un petit groupe d'utilisateurs. Ce que l'on sait, c'est qu'il se présentera sous la forme d'un nouveau plugin simplement appelé Search. En le désactivant, vous désactivez le moteur de recherche.

Pendant que nous parlons de ce sujet, Microsoft a également démontré la prise en charge de plugins tiers dans le chatbot. Ceux-ci permettent d'améliorer les conversations avec Bing Chat en lui donnant des instructions spécifiques. L'un d'entre eux concerne l'application de réservation OpenTable, qui permettra à l'IA de fournir des "recommandations de restaurants". Il y a quelques plugins de commerce comme Instacart, mais Windows Latest n'explique pas ce qu'ils font. Nous ne pouvons que supposer qu'ils aideront les utilisateurs à faire leurs achats en ligne.

Analyse : Un pas en arrière pour Bing

Il faut prendre ces affirmations avec des pincettes. Il y a quelque chose qui ne nous semble pas normal. L'idée de Bing Chat est qu'il est plus précis que ChatGPT. Enlevez le moteur de recherche et vous vous retrouvez avec ce qui est sans doute une version pire que le modèle d'OpenAI. Pourquoi les gens voudraient-ils utiliser un service moins bon ? La commodité et la familiarité peuvent empêcher les utilisateurs de changer dans un premier temps, mais combien de temps cela peut-il durer ?

En supposant que Microsoft décide de procéder à cette mise à jour, il s'agira d'un grand pas en arrière pour le géant de la technologie. La tendance parmi les autres marques d'IA est de créer des modèles plus précis, et non moins précis.

Nous restons donc sceptiques pour l'instant. Microsoft doit organiser son prochain événement Ignite, au cours duquel la société dévoilera "les prochaines nouveautés en matière de technologie [IA]" à partir du 15 novembre. Nous nous attendons à ce que le mode hors ligne de Bing soit présenté à cette occasion.