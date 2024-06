Pentax 17 : la société fait revivre l'analogique avec son premier appareil photo argentique depuis plus de 20 ans

Pentax a dévoilé son premier appareil photo argentique depuis plus de 20 ans, le Pentax 17. C'est le premier appareil photo du Pentax Film Project, annoncé fin 2022 avec un objectif : développer des appareils photo argentiques pour la génération TikTok d'aujourd'hui.

La photographie argentique connaît un renouveau ces dernières années et Pentax, en tant que vétéran de l'analogique, est bien positionné pour apporter quelque chose de nouveau aux débutants en photographie argentique. Voici donc le Pentax 17 : un nouvel appareil photo argentique compact demi-format, développé par des ingénieurs Pentax, anciens et actuels.

Quelques chanceux ont eu la possibilité de recevoir le Pentax 17 avant son lancement pour le tester en avant-première. C'est un appareil photo simple à utiliser, une alternative rétro aux meilleurs appareils photo sans miroir utilisés quotidiennement pour la photographie et la vidéo.

Pour beaucoup, le Pentax 17 a marqué le retour à la photographie sur pellicule 35 mm après des années. Alors, quelle a été l'expérience et le 17 valait-il l'attente ?

Un appareil photo à pellicule pour 2024 ?

Pour un photographe sérieux, l'enthousiasme initial pour le Pentax 17 peut sembler modéré. Il semble trop léger, trop en plastique, presque comme un jouet. Et son cadran de mode de prise de vue avec un réglage 'bokeh' peut paraître un peu trop destiné aux débutants.

Les premières et dernières expériences analogiques remontaient aux années 1990 et 2000, avec des appareils photo reflex en métal. Aujourd'hui, en 2024, une nouvelle génération s'intéresse à la photographie argentique, et plus on pense au Pentax 17, plus son design fait sens.

Il se situe à mi-chemin entre les appareils photo reflex traditionnels comme le Pentax ME Super et un appareil photo argentique compact comme le Kodak H35 Ektar. Si un smartphone est la principale caméra, alors le Pentax 17 est une introduction judicieuse à l'argentique.

On bénéficie d'un design compact, de commandes simples de type point-and-shoot, et d'un objectif grand-angle fixe avec une perspective légèrement plus étroite que l'appareil photo principal d'un téléphone, étant donné que le Pentax 17 est un appareil demi-format, ce qui fait beaucoup de sens pour 2024.

Les appareils demi-format utilisent la pellicule 35 mm largement disponible, mais permettent de doubler le nombre de prises de vue sur la pellicule. Avec des rouleaux de pellicule de 24 prises, on obtient 48 clichés par rouleau, mais on peut également utiliser des rouleaux de 36 prises (pour 72 clichés demi-format).

Les expositions occupent la moitié de l'espace sur la pellicule et sont de moitié en qualité, à 17x24mm avec une bordure (contre 36x24mm pour un appareil photo 35mm classique). Cette taille d'image inspire le nom 'Pentax 17'.

Les photos sont donc au format vertical en tenant l'appareil normalement, et pour prendre des photos en format paysage, il suffit de faire pivoter l'appareil de 90 degrés et de le tenir verticalement.

Cela peut sembler contre-intuitif au début pour un appareil comme le 17, mais en réalité, l'appareil est souvent tenu normalement pour des photos en format portrait, avec les réglages principalement en mode auto. Et pour ceux habitués aux smartphones, prendre des photos en format portrait est totalement naturel.

Pentax 17 dans la main - un remède numérique

Une fois prêt à utiliser, le Pentax 17 est essentiellement un compact point-and-shoot. La principale commande à ajuster est la distance de mise au point. Sur le dessus de l'objectif, une échelle de type de sujet va des montagnes (mise au point à l'infini) aux portraits (environ 1,7 m) et aux fleurs (distance de mise au point proche de 0,25 m). Une échelle pratique se trouve sous l'objectif pour ces options de mise au point zone (voir les détails de l'objectif dans la galerie, ci-dessus).

Sinon, utiliser l'appareil est très simple – le champ de vision large signifie que presque tout ce qui est dans la direction pointée par l'appareil sera dans le cadre. Pensez à un appareil photo de téléphone, et tout ira bien.

Des guides pratiques dans le viseur optique assurent que les sujets sont dans le cadre : un guide extérieur pour la mise au point à distance, et un guide intérieur pour les sujets rapprochés – c'est ce qu'on appelle la correction de parallaxe.

Revenir à la photographie argentique a été un véritable plaisir. Charger une pellicule 35 mm est très simple après quelques essais (il suffit de se rappeler de régler l'ISO approprié sur l'appareil pour la pellicule), et rien ne vaut l'expérience tactile de charger une pellicule et d'utiliser la manivelle pour avancer la pellicule jusqu'à la prochaine prise, avec un retour sonore. C'est ce qui manque aux alternatives modernes moins chères.

Le demi-format est un bon compromis pour le photographe argentique moderne : il n'est pas nécessaire d'être aussi précieux à propos de chaque cadre, mais on ne peut pas non plus déclencher à volonté comme avec un téléphone soutenu par un stockage cloud infini.

Avec plus de prises à disposition, il est possible de prendre plusieurs fois le même portrait pour s'assurer d'obtenir la bonne composition et augmenter les chances d'un portrait sans clignement des yeux. Cependant, la photographie en demi-format encourage à réfléchir à la prise de vue et à travailler sur l'éclairage et la composition.

Le design du Pentax 17 est également appréciable. Le compartiment de la batterie, qui contient une batterie LR2 (nécessaire), sert également de poignée et assure une prise ferme. Et l'appareil a vraiment fière allure, même si le cadran de mode de prise de vue donne une impression de débutant.

Ce qui est moins apprécié du Pentax 17, c'est sa qualité de fabrication. Il semble un peu bon marché et une rayure est apparue sur la plaque supérieure à effet argenté dès les premiers jours. Ce n'est pas un appareil à malmener. Le cadran de mode de prise de vue tourne trop facilement – il arrive souvent que l'appareil soit dans un autre réglage que celui laissé précédemment.

Et puis, il y a le prix, qui semble excessivement élevé : 549 € pour un appareil en partie en métal et en partie en plastique avec peu de fonctionnalités internes, c'est une somme considérable, et exorbitant par rapport à des concurrents (certes plus simples) comme le Kodak H35 Ektar et le Moment Long Weekend.

Il faut également tenir compte des coûts continus liés à l'utilisation de pellicules.

Le Pentax 17 peut sembler déroutant au début, mais c'est un concept bien réalisé qui s'adresse à un marché potentiellement énorme. C'est vraiment un appareil photo argentique pour 2024 et une excellente introduction à la photographie argentique, si on peut se le permettre.