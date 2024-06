Sigma annonce le premier zoom plein format f/1.8 pour appareils photo sans miroir

Sigma a dévoilé un objectif qui va enthousiasmer les cinéastes du monde entier : le nouveau Sigma 28-45mm f/1.8 DG DN. C'est le premier zoom plein format pour appareils photo sans miroir avec une ouverture constante de f/1.8 sur toute sa plage de zoom.

Cela peut sembler être une plage de zoom modeste, mais cet objectif suscitera beaucoup d'intérêt, basé sur la popularité du Sigma 18-35mm f/1.8 DC HSM. Cet objectif Super 35 (APS-C) a révolutionné le marché, offrant également une ouverture constante de f/1.8 sur toute sa plage de zoom large à standard, couvrant ainsi plusieurs scénarios vidéo.

Presque tous les cinéastes indépendants ou les tournages à petit budget ont utilisé le légendaire 18-35mm de Sigma, parfois en adaptant l'objectif Super 35 aux appareils plein format. Avec le nouvel objectif 28-45mm f/1.8, cette adaptation n'est plus nécessaire.

Disponible à partir du 20 juin en monture Sony E, ou monture L – utilisé par Panasonic, Leica et les propres appareils de Sigma – cet objectif coûte 1499 €.

Sigma affirme que son nouvel objectif plein format offre une qualité d'objectif fixe sur toute sa plage. Et il s'agit d'une perspective totalement différente de celle de son prédécesseur de 11 ans (lancé en avril 2013), avec un design amélioré et, sans doute, une qualité optique supérieure.

Les deux objectifs sont très différents ; le premier a été adopté par les cinéastes plutôt que conçu pour eux. Aujourd'hui, la plupart des clients de ce marché réalisent à la fois des photos et des vidéos, et la dernière innovation de Sigma, le 28-45mm f/1.8, offre de nombreuses caractéristiques en faisant un meilleur objectif hybride.

Tout d'abord, il dispose d'une bague d'ouverture avec la possibilité de passer d'un clic à une transition fluide. Il y a aussi une suppression de la respiration de mise au point – cruciale pour la vidéo – ainsi qu'un moteur linéaire pour un autofocus rapide et une bague de mise au point avec entraînement bi-wire pour une mise au point manuelle précise.

L'objectif, résistant à la poussière et aux éclaboussures, offre une distance de mise au point minimale de 30 cm sur toute la plage de zoom, avec un rapport de grossissement maximal de 1:4 en position téléobjectif – c'est une mise au point rapprochée décente.

Sur le plan optique, les attentes sont également élevées. La construction complexe de l'objectif comprend 18 éléments en 15 groupes, ainsi qu'un diaphragme arrondi à 11 lames pour un bokeh fluide.

En somme, cet objectif est beaucoup plus sérieux que son prédécesseur : il est plus cher et, avec ses 950g, il est plus lourd que le 18-35mm f/1.8 de Sigma. Mais la comparaison n'est pas vraiment pertinente. Face aux objectifs concurrents de 2024, le Sigma 28-45mm f/1.8 DG DN offre un bon rapport qualité-prix, et bien que les tests n'aient pas encore été réalisés, les attentes sont élevées.

Une critique possible pourrait être que le réglage le plus large de 28mm pourrait ne pas être assez large pour certains cinéastes, pour lesquels le 24-35mm f/2 DG HSM de Sigma pourrait être un meilleur choix.

Cependant, le 28-45mm f/1.8 pourrait être un objectif offrant une excellente maniabilité, des fonctionnalités polyvalentes et une qualité d'image exceptionnelle pour les cinéastes qui prennent également des photos. Cela signifie qu'il pourrait aussi se positionner comme l'un des meilleurs objectifs Sony ou un partenaire parfait pour un appareil comme le Panasonic Lumix S5 II. Bravo à Sigma pour la création de cet objectif innovant.