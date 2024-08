Les Google Pixel Buds Pro 2 sont là, avec une puce d'IA personnalisée et une capacité de réduction du bruit "doublée"

Google a officiellement lancé les Google Pixel Buds Pro 2, qui offrent de nombreuses améliorations, notamment une réduction active du bruit (ANC) nettement améliorée et un confort bien supérieur. Ces nouveaux écouteurs sont plus petits et plus légers que jamais, et ils devraient rester bien en place, que ce soit pendant une séance de sport ou en courant pour attraper le métro. À quel point sont-ils petits ? Ils sont 27 % plus compacts que leurs prédécesseurs, ce qui pourrait en faire un choix intéressant pour ceux qui cherchent les meilleurs écouteurs pour petites oreilles. De plus, ils sont équipés d’un stabilisateur ajustable par rotation pour les maintenir en place dans les oreilles.

La grande nouveauté ici, c’est la puce Tensor A1. C’est la première puce Tensor à équiper des écouteurs, et elle contribue à améliorer considérablement la réduction active du bruit que ces écouteurs offrent.

Google affirme que la Tensor A1 permet de réduire jusqu’à deux fois plus de bruit qu’auparavant, et elle annule également une gamme de fréquences beaucoup plus large. En particulier, elle est beaucoup plus performante pour éliminer les fréquences élevées, qui sont souvent difficiles à isoler et à bloquer pour certains systèmes ANC.

Pour suivre toutes les nouveautés de l’univers Google, il est recommandé de consulter notre guide pour regarder l’événement de lancement du Google Pixel 9 – et de garder un œil sur notre blog en direct "Made by Google" pour une analyse approfondie à mesure que les produits sont dévoilés.

Google Pixel Buds Pro 2 : quelles sont les nouveautés ?

(Image credit: Google)

Les nouveaux Google Pixel Buds Pro 2 s'appuient sur les Google Pixel Buds Pro de juillet 2022 avec plusieurs améliorations. Ils sont équipés de haut-parleurs de 11 mm et d'une nouvelle chambre haute fréquence pour des aigus plus doux, mais la nouveauté la plus intéressante reste la puce Tensor. Selon Google, la nouvelle Tensor A1 permet à un signal audio dédié de contourner le traitement de la réduction du bruit, offrant ainsi un son "pur et non altéré" aux haut-parleurs. Cela devrait se traduire par une fidélité audio nettement améliorée par rapport aux Buds Pro actuels.

Il y a aussi une amélioration de la fonction "Clear Calling" pour les appels téléphoniques, avec une amélioration de la voix qui devrait rendre l'audio plus clair pour l'interlocuteur, même dans des environnements bruyants comme le métro. Google indique que d'autres améliorations algorithmiques seront déployées plus tard cette année pour réduire le bruit dans encore plus de situations.

Une autre amélioration bienvenue est l'ajout de la détection de conversation, qui peut détecter quand une personne parle et passer automatiquement en mode transparence ; une fois la conversation terminée, le mode ANC est réactivé. Il y a également un suivi de localisation plus précis, un changement de source audio simplifié et le Bluetooth 5.4 pour une connectivité plus stable.

Selon Google, il est possible de s'attendre à une autonomie de 12 heures sans ANC (48 avec le boîtier) et de 8 heures / 30 heures avec l'ANC activé – ce qui les place en concurrence avec les meilleurs écouteurs à réduction de bruit. Ils se rechargent rapidement : environ 5 minutes de charge permettent d'obtenir jusqu'à 1,5 heure d'écoute avec l'ANC désactivé.

Quatre couleurs sont disponibles : Porcelaine, Noisette, Vert d'hiver et Pivoine, bien que toutes ne soient pas disponibles dans tous les territoires.

Le prix ? Il est fixé à 249 euros.