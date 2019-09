Apex Legends saattaa pistää pian Xbox One - ja PS4-pelaajat vastakkain

Battle Royale -räiskintäpeli Apex Legends saattaa olla viimein saamassa alustojen välisen pelituen PS4:n, Xbox Onen ja PC:n välillä.

Näin väittää ainakin luotettavana pidetty datakaivuri That1MiningGuy, jonka GameRant uutisoi löytäneen pelin koodiriveistä hyvin vihjailevan"Nucleus"-nauhan. Tämän avulla peliä kehittävä Respawn Entertainment pystyisi samankaltaistamaan pelaajien tunnistamisen Xbox Onen, PS4:n ja PC:n välillä.

Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että eri alustojen pelaajat voisivat pelata keskenään alustojen välillä. Todennäköisesti yhteisenä tilinä käytettäisiin Origin-palvelua.

I'm not 100% convinced we'll see it soon, but did want to show that I found some handling for cross network play using something called Nucleus - also looks like they have a way to standardize the Player Identification across platforms? pic.twitter.com/MpIWgjkvFSSeptember 23, 2019