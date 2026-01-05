Uusi huippuälyvaaka ehkäisee elämäntapaongelmia ennalta – seurannassa muun muassa verenpainetaudin riski sekä sydämen pumppauskyky

Withings Body Scan 2 julkaistiin CES 2026 -messuilla

Älyvaaka mittaa yli 60 biomarkkeria ennakoidakseen terveyshuolia

Sisäänrakennettu tekoäly sekä personoitu ohjeistus

Siinä missä monet parhaatkin älyvaa'at mittasivat vielä muutama vuosi sitten pääasiassa painonmuutoksia, tarjoavat nykyiset huippumallit kattavia lisätoimintoja. Markkinoiden uudeksi lippulaivatuotteeksi tähtäävä Withings Body Scan 2 esiteltiin tämän viikon CES 2026 -tapahtumassa. Tuotteen kuvataan olevan "maailman ensimmäinen tieteelliseen tutkimukseen perustuva älyvaaka"

Uusi malli keskittyy ennen kaikkea ennaltaehkäisevään terveydenhoitoon. Laite seuraa yli 60 eri biomarkkeria, minkä lisäksi siinä on sisäänrakennettuja tekoälytoimintoja käyttäjälle kohdistettujen vinkkien antamiseksi. Näiden avulla pyritään tarjoamaan ratkaisuja kroonisiin tauteihin ja sairauksiin jo ennen niiden puhkeamista.

Body Scan 2:n karkaistua lasia olevan pinnan alla on 8 ITO-kerrokseen sisäänrakennettua elektrodia ja kahvassa 4 ruostumattomasta teräksestä valmistettua elektrodia, jotka yhdessä mittaavat yli 60 biomarkkeria.

Ulosvedettävässä kahvassa on korkearesoluutioinen LCD-värinäyttö, josta mittaustuloksia voi katsella mittauksen aikana. Lisäksi kahvassa on kaksi painiketta, joiden avulla käyttäjä voi vastata elämäntapoja koskeviin kysymyksiin sekä saada vinkkejä pitkäikäisyyden edellytysten parantamiseen.

Body Scan 2 sisältää ladattavan akun, jonka luvataan kestävän jopa 15 kuukautta. Terveystiedot tallentuvat automaattisesti Withings-sovellukseen WiFi- tai Bluetooth-yhteyden avulla.

Body Scan 2 suorittaa käyttäjälleen "90 sekunnin mittaisen multimodaalisen arvioinnin, jossa analysoidaan pitkäaikaisen terveyden kannalta tärkeimpiä fysiologisia järjestelmiä". Näitä ovat muun muassa sydämen pumppauskyky, verenpainetaudin riski, valtimoiden terveys, aineenvaihdunnan tehokkuus ja glykeeminen säätely.

Valmistaja kertoo Body Scan 2:n käyttävän miljardeja Withingsin ekosysteemissä olevia todellisia mittaustuloksia, joiden pohjalta se luo käyttäjälle yksilölliset fysiologiset perusasetukset, havaitsee poikkeamia niin varhaisessa vaiheessa, että niihin voi vielä vaikuttaa, sekä antaa yksilöllisiä suosituksia aineenvaihdunnan, sydämen ja verisuoniston ja solutason kestävyyden vahvistamiseen.

Health Trajectory -ennuste näyttää pitkäaikaisen terveydentilan ja motivoivat käyttäjiä esittelemällä, kuinka elämäntapamuutokset voivat lisätä terveitä elinvuosia.

Withings Body Scan 2 pyrkii viemään älyvaa'at tyystin uudelle tasolle, mutta tämä ei tule alkuunkaan ilmaiseksi. Vuoden 2026 toisella neljänneksellä myyntiin tulevan mallin suositushinnaksi kerrotaan huimat 519,95 euroa.