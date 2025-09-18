Logitech julkisti Astro A20 X -huippukuulokkeet – muotoilu herättää kuitenkin kysymyksiä
Liiankin tutun näköinen?
- Logitech esitteli Astro A20 X -pelikuulokkeet
- Monialustatuki, kevyt rakenne sekä hyvä akkukesto myyntivaltteina
- Muotoilultaan lähes identtinen Logitech G522 -mallin kanssa
Logitech julkisti uudet Astro A20 X -pelikuulokkeet, jotka jatkavat kehutun Astro-tuoteperheen jalanjäljissä.
Kuten nimestäkin voi päätellä, kyseessä on Astro A20:n seuraaja. Uusi malli sisältää 40mm PRO-G Audio Drivers -kuuloke-elementit sekä samaisen korkearesoluutioisen 48 kHz mikrofonin kuin lippulaivamalli Astro A50 X.
Malli painaa vain 290 grammaa, joten kyseessä on erittäin kevyt vaihtoehto pelikuulokkeita etsivälle. Käyttömukavuuteen on satsattu myös memory foam -kuulokepehmusteilla.
Valmistaja kehuu mallin tarjoavan kahdeksan valaistusaluetta, joita voi muokata halutunlaiseksi Logitech G Hub -tukisovelluksella. Toinen valttikortti on erinomainen akkukesto, sillä malli jaksaa RGB-valaistuksella 40 tuntia ja ilman valospektaakkelia peräti 90 tuntia.
Löydätkö eroavaisuuden?
Niin hyvältä kuin malli kuulostaakin, on sen muotoilu herättänyt parranpärinää. Astro A20 X näyttää nimittäin lähes identtiseltä kuin Logitech G522 Lightspeed. Eivätkä kahden mallin erot jää pelkästään ulkonäköön, sillä myös muu teknologia on hyvin samankaltaista.
"Ongelmaksi" muodostuu Astro A20 X:n tekemä pesäero muihin Astro-malleihin, jotka ovat tavanneet näyttää hieman kulmikkaammilta. Kun uutuuskuulokkeissa ei ole edes Astro-logoa, vaikuttaa brändäys erikoiselta.
Kuulokkeiden mukana tulee Playsync-telakka, joka tekee isoimman eron G522:een verrattuna. Lisäksi mallissa on erillinen painike, jonka avulla alustojen välillä voi vaihtaa sujuvasti.
Astro A20 X saapuu myyntiin lokakuussa mustana ja valkoisena värivaihtoehtona. Mallin suositushinta Suomessa on 199 euroa.
