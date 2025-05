Pro-Jectilta todellinen keräilyharvinaisuus – onko tässä markkinoiden söpöin vai karmivin vinyylisoitin?

Pro-Ject Peanuts pohjaa T1 BT -malliin

Myyntiin kesäkuussa 2025

Tukee Bluetoothia

Charlie Brown eli suomalaisittain tutummin Jaska Jokunen juhlii tänä vuonna 75-vuotista taivaltaan. Tämän kunniaksi Pro-Ject julkaisee Tenavat-sarjakuvaa kunnioittavan vinyylisoittimen, jonka tyyli ammentaa Charles M. Schulzin luomasta maailmasta.

Sarjakuvamaisen ulkonäön alla on hihnalla toimiva vinyylisoitin, joka pohjautuu markkinoilla olevaan ja mainioksi todettuun T1 BT -levysoittimeen. Mukana on sisäänrakennettu vahvistin sekä Bluetooth-tuki langattommia kaiuttimia tai kuulokkeita käyttäville.

(Image credit: Pro-Ject)

Pro-Ject Peanuts -vinyylisoittimen tärkeimmät ominaisuudet

Pro-Ject Peanuts on valmistettu Euroopassa ja siinä on CNC-koneistettu runko sekä Pro-Jectin yhdestä osasta koostuva alumiininen äänivarsi. Laitteessa on esiasetettuna Ortofon OM 10 -asema.

Kuten tyylistäkin voi olettaa, kyseessä on rajallinen erikoistuote. Vaikka malli pohjautuu T1 BT -levysoittimeen, mukana on muutamia eroja. Ensinnäkin siinä on akryylinen levylautanen sekä uusittu hihna. Hihna on kytketty 0,0001 mm:n päälaakeriin, jossa on karkaistu teräsakseli ja messinkiholkki. Jaska Jokusen alla oleva lasialusta on resonanssiton.

Suomen hintaa ei ole vielä tiedossa, mutta mallin kerrotaan maksavan Euroopassa noin 600 euroa. Se, onko kyseessä oikeasti yksi tämän hetken parhaista levysoittimista vaiko vain hauska keräilytuote, jää nähtäväksi.