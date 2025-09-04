Volvo está a punto de lanzar un nuevo híbrido enchufable XC70 con una impresionante autonomía eléctrica de 200 km

El Volvo XC70 ha sido diseñado por ahora para China, pero llegará a otros mercados.

Se puede combinar un motor de 1.5 litros con baterías de 21.2 kWh o 36.9 kWh.

La capacidad de carga rápida de CC vendrá de serie.

¡No te lo pierdas! Volvo prepara el lanzamiento del nuevo XC70 en China, el cual se situará entre sus SUVs XC60 y XC90, pero con una versión híbrida enchufable (PHEV) con autonomía de 200 km solo con la energía de la batería.

Aunque la empresa sueca ya ofrece una atractiva gama de híbridos en Europa y Estados Unidos, tradicionalmente ha optado por baterías más pequeñas y ligeras que ofrecen una autonomía de unos 80 km.

Los detalles del próximo XC70 sugieren que se podrá equipar con baterías de 21,2 kWh o 36,9 kWh, lo que es más que algunos coches urbanos totalmente eléctricos, como el Fiat 500e y el BYD Seagull.

La prueba de autonomía CLTC de China suele ser más generosa en lo que respecta a la eficiencia, por lo que es probable que la autonomía de 200 km haya que tomarla con cautela en el mundo real (lo más probable es que sea de 160-180 km), pero cuenta con el respaldo de un motor de cuatro cilindros y 1,5 litros en caso de que las baterías se agoten.

Además, Volvo afirma que el próximo vehículo es capaz de realizar una carga rápida de CC, por lo que las baterías pueden cargarse hasta aproximadamente el 80 % en 28 minutos desde las tomas adecuadas, mientras que también se dice que contará con carga bidireccional.

Según Auto Express, el vehículo está destinado al mercado chino, donde los híbridos enchufables de largo alcance están muy de moda, pero la marca sueca no descarta llevarlo a otros mercados "en una fecha posterior".

Cerrando la brecha

Los híbridos enchufables de largo alcance, como el Volvo XC70, tienen mucho sentido, especialmente para quienes disponen de una toma de carga en casa. Mantener las baterías llenas significa que el kilometraje medio diario, que en el Reino Unido es de tan solo 30 km, se puede cubrir fácilmente sin necesidad de utilizar el motor.

Incluso los desplazamientos mucho más largos se pueden realizar cómodamente en modo eléctrico utilizando las baterías más grandes de Volvo, lo que significa que solo los viajes más largos necesitan recurrir a los combustibles fósiles.

Actualmente, la recarga pública de vehículos eléctricos es cara en el Reino Unido y en gran parte de Europa, lo que ha sido un argumento clave para que muchos no se pasen a los vehículos eléctricos. Si recargar es tan caro como repostar combustible, ¿qué sentido tiene?

Con la tecnología de Volvo, los propietarios podrían evitar las elevadas tarifas de recarga de las estaciones de servicio de las autopistas y optar por utilizar el motor de combustión interna. Una vez en el destino, lo lógico es buscar puntos de recarga más baratos y de menor potencia para recargar las baterías.

Ofrecer este tipo de flexibilidad podría ser un gran atractivo para quienes actualmente se muestran indecisos respecto a los vehículos eléctricos puros y, siempre que se enchufen y se utilicen principalmente como vehículos eléctricos, reducirá las emisiones locales y podría ahorrar dinero a los propietarios en las gasolineras.