Tesla anuncia un gran lanzamiento, y parece que podría tratarse del nuevo Model Y Performance

Aparecen en Internet imágenes promocionales de Tesla que muestran un alerón rojo.

Fuentes internas de Tesla creen que se trata de un nuevo acabado del Model Y Performance.

Recientemente también se han visto vehículos de prueba dando vueltas al circuito de Nürburgring.

¿Te lo perdiste? La cuenta de Tesla para Europa y Oriente Medio publicó una imagen promocional de lo que parece ser la parte trasera de un nuevo vehículo con un pequeño alerón.

La publicación también iba acompañada de la frase, nada sutil, "Alerta de spoiler". Teniendo en cuenta que varios medios de comunicación también han visto el recientemente renovado Model Y dando vueltas al circuito alemán de Nürburgring, con nuevas llantas de aleación de 21 pulgadas, asientos envolventes y actualizaciones en los parachoques delantero y trasero, todo apunta a una nueva versión Performance para el Model Y "Juniper".

Spoiler alert pic.twitter.com/mEcYSAt2GjAugust 27, 2025

Desde que el popular SUV de Tesla se actualizó a principios de este año, la empresa dejó de vender el modelo Performance, el más rápido y de mayor autonomía, por lo que tiene sentido que mañana se levante el telón.

Aunque algunos detractores han lamentado que no se trate de un producto nuevo, sino de una simple actualización, aquellos que buscan un Model Y más picante y enfocado han estado esperando con impaciencia el anuncio.

Aumento de las ventas

(Image credit: Tesla)

Aunque no tiene mucho sentido dotar a un SUV familiar grande y práctico con el rendimiento de un coche deportivo, las generaciones anteriores del Model Y Performance se han vendido bien. El estilo renovado de la línea de modelos recientemente actualizada también se adaptará mejor a algunos de los cambios estéticos más deportivos que antes.

Los pequeños retoques que se observaron en los vehículos que dieron vueltas al circuito de alto rendimiento más famoso de Alemania incluyeron insignias Performance, frenos mejorados y rumores de una suspensión mejorada.

Tesla espera que el lanzamiento de una línea de acabados más premium y orientada al rendimiento ayude a impulsar las ventas, que últimamente han sido especialmente malas en toda Europa, con una caída del 40 % en julio en comparación con el año anterior.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Tendremos que esperar a la presentación completa para ver qué nos tiene preparado Tesla.