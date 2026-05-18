Volkswagen revela el ID. Polo GTI, su primer GTI 100% eléctrico con 226 hp

¡Bienvenido a una nueva era! Volkswagen celebra 50 años del debut del primer GTI con su primer modelo totalmente eléctrico con el emblema mundialmente famoso: del ID. Polo GTI.

Pero no se trata de cualquier ID. Polo GTI, se trata de un modelo completamente rediseñado con una potencia de 166 kW (226 HP). Se trata de un deportivo compacto, potente y ágil que acelera de 0 a 100 km/h en 6,8 segundos, pero que a la vez es ideal para el uso diario. Al igual que el primer GTI de 1976, la potencia del nuevo ID. Polo GTI también se transmite a las ruedas a través del eje delantero, alcanzando un máximo de 290 Nm, disponibles a una velocidad vertiginosa. Esta potencia se distribuye de forma óptima gracias al diferencial autoblocante delantero de control electrónico, que viene de serie. El estreno mundial del ID. Polo GTI tuvo lugar el día de hoy, viernes, en las 24 Horas de Nürburgring. La preventa comenzará en Alemania este otoño a un precio ligeramente inferior a los 39,000 euros.

GTI puro en todos los aspectos

Con su diseño inconfundible, características GTI y potente tracción delantera, el ID. Polo GTI continúa el legado del primer Golf GTI de 1976. Estas características únicas, heredadas de la marca, se han reinterpretado tanto visual como técnicamente. Además del diferencial autoblocante delantero, el equipamiento técnico de serie incluye la suspensión deportiva adaptativa DCC y la dirección progresiva, desarrolladas especialmente para el GTI. Asimismo, la alta potencia de 166 kW (226 HP) y el par máximo de 290 Nm del ID. Polo GTI están disponibles en todo momento para ofrecer una conducción especialmente dinámica y esa inconfundible sensación GTI. Por ello, el primer GTI eléctrico también se siente como un auténtico GTI.

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Otra novedad es el perfil de conducción GTI, que se activa mediante un botón en el volante deportivo. Todos los sistemas de tracción y chasis (incluida la entrega de potencia del motor eléctrico, la dirección progresiva de serie y el chasis deportivo adaptativo DCC, también de serie) se configuran para ofrecer la máxima deportividad con un solo clic. El habitáculo también cambia a un esquema de color y gráficos específicos.

Batería de 52 kWh y carga CC con una curva de carga particularmente constante

El sistema de accionamiento mecánico APP290 es el responsable de la propulsión del ID. Polo GTI. Este sistema se alimenta mediante una batería de níquel-magnesio-cobalto (NMC) con una capacidad energética de 52 kWh (netos). Ofrece una autonomía WLTP de hasta 424 km y puede cargarse en estaciones de carga CC de hasta 105 kW. Gracias a una curva de carga especialmente constante, la batería puede cargarse del 10 al 80% en aproximadamente 24 minutos en una estación de carga rápida CC.

Un GTI a primera vista

Un GTI de Volkswagen encarna un diseño claro, atemporal, con proporciones equilibradas y potente. Esto ya era así con el primer Golf GTI en 1976 y lo fue también con el primer Polo GTI en 2006. El nuevo ID. Polo GTI continúa esta línea a la perfección. En cuanto a la carrocería, sigue el nuevo lenguaje de diseño Volkswagen Pure Positive, creando un deportivo compacto con una presencia imponente y potente sobre sus rines de aleación de 19 pulgadas de serie. La icónica franja roja es un rasgo distintivo del frontal. Ha sido un sello característico de esta marca deportiva desde el primer Golf GTI, la franja también se extiende a lo largo de casi todo el ancho, con el logotipo GTI en 3D integrado a la izquierda. Una tira de luces LED, el emblema VW iluminado y los nuevos faros IQ. LIGHT Matrix LED de serie se sitúan sobre esta franja formando una línea horizontal. La entrada de aire, con el característico patrón de panal de abeja del GTI, se ubica ligeramente más abajo. Dos elementos verticales pintados de rojo se integran en los laterales. Su diseño recuerda a los ganchos de remolque de los autos de competición.

Silueta y parte trasera de GTI

La silueta del ID. Polo GTI es potente y definida. Revela el rasgo de diseño más conocido de Volkswagen: el pilar C inspirado en el primer Golf. Esto deja claro que se trata de un Volkswagen. Un elemento estabilizador es el borde inferior de la ventanilla, de líneas rectas, y la parte trasera también presenta un diseño llamativo: como característica exclusiva, el GTI incorpora un alerón de techo dividido por la mitad. El diseño de iluminación del ID. Polo GTI se caracteriza por la versión IQ. LIGHT de serie de las luces traseras, cada uno con dos elementos LED tridimensionales exteriores. En el GTI, las zonas transparentes entre estos y el logotipo de VW también se iluminan en rojo. El difusor trasero negro de dos piezas tiene un aspecto musculoso. En resumen: incluso sin las tres letras legendarias en la parte trasera, este modelo es claramente reconocible como GTI.

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Interior de GTI

El rojo y el negro predominan en el interior del ID. Polo GTI. Estos colores se encuentran en varios detalles del habitáculo. Entre ellos, destacan las costuras rojas de contraste en el nuevo volante deportivo GTI y la marca roja integrada en el aro del volante a las 12 en punto, similar a la que se usa habitualmente en el automovilismo. Una fina franja roja recorre todo el ancho del tablero. Las costuras rojas también se utilizan en las puertas y en los bordes exteriores delanteros de los asientos deportivos premium (delanteros) y traseros, que vienen de serie. Las superficies interiores de los asientos están tapizadas con una tela que reinterpreta el legendario estampado de cuadros escoceses de los modelos GTI históricos. El emblema rojo de GTI está integrado en los reposacabezas de los asientos deportivos delanteros. También se puede encontrar, iluminado, en el volante deportivo multifunción. Las dos paletas para ajustar el nivel de recuperación son otra novedad del volante.

El GTI también cuenta con una pantalla retro

El habitáculo del ID. Polo GTI presenta un diseño claro y equilibrado. El Digital Cockpit y la pantalla de infoentretenimiento están dispuestos en un mismo eje visual. El Digital Cockpit mide 26 cm (10,25 pulgadas) en diagonal y ofrece diferentes vistas. Si el conductor activa la pantalla retro con el botón “View” del volante, por ejemplo, la instrumentación se transforma al estilo de un Golf I. La pantalla táctil del sistema de infoentretenimiento, situada en el centro del tablero, mide 32,77 cm (12,9 pulgadas) en diagonal, un tamaño similar al de una tableta de gama alta. Si la pantalla retro está activa, también se muestran detalles gráficos al estilo del Golf I. un ejemplo de ello es la visualización de la pista, que se muestra como un casete, el formato portátil de almacenamiento de música tan popular en los años 80.

El ID. Polo GTI ofrece un espacio interior excepcional

Gracias a sus módulos de propulsión especialmente compactos, los pasajeros disponen de 19 mm más de espacio interior que en el Polo GTI 4 con motor de combustión (MQB). La anchura y la altura libre al techo también han aumentado, mientras que el volumen de la cajuela creció más de un 25%, pasando de 351 a 441 litros. Al abatir los respaldos de los asientos traseros, la capacidad de carga aumenta a 1,240 litros (Polo MQB: 1,125 litros). Este espacio adicional convierte al ID. Polo GTI en un vehículo más versátil y dinámico que cualquiera de sus predecesores. El enganche del remolque desmontable ofrece mayor versatilidad: con una carga en la lanza de 75 kg, permite transportar fácilmente un portabicicletas con dos bicicletas eléctricas. Gracias a una capacidad de remolque de hasta 1,2 toneladas (con freno, en una pendiente del 12%), este pequeño Volkswagen también puede remolcar motocicletas en un remolque, por ejemplo.

Equipamiento opcional del GTI

El equipamiento opcional para el ID. Polo GTI incluye características como un sistema de sonido de alta gama Harman Kardon con una potencia de 425 Watts y 10 bocinas, incluyendo un altavoz central para transmisión de voz nítida, y un subwoofer. También disponible como opción: un amplio techo panorámico. Una novedad en este segmento es la función de masaje neumático para los asientos delanteros eléctricos con ajuste de 12 posiciones. Para los conductores que prefieren una experiencia especialmente dinámica, se ofrece de manera opcional un neumático deportivo premium de 19 pulgadas (235/40/19), el Bridgestone Potenza Sport, desarrollado específicamente para el ID. Polo GTI.

Connected Travel Assist con reconocimiento de semáforos

Gracias a MEB+ y al software más reciente, el ID. Polo GTI incorpora de serie una gran cantidad de sistemas de asistencia de última generación. Otros sistemas, como el Travel Assist de última generación, estarán disponibles como equipamiento opcional. Dado que el sistema utiliza datos en línea, se le ha cambiado el nombre a “Connected Travel Assist”. El sistema de asistencia lateral y longitudinal ahora también detecta los semáforos en rojo y frena automáticamente el ID. Polo GTI hasta detenerlo por completo dentro de los limites del sistema. Otra novedad es la conducción con un solo pedal para la deceleración rápida mediante el control exclusivo del acelerador.