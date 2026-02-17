Toyota afirma que va a apostar por los autos eléctricos con batería con cuatro nuevos modelos, pero ¿es demasiado tarde?

Toyota tendrá cuatro nuevos modelos de vehículos eléctricos a la venta en EE. UU. para 2027.

La empresa ya se ha pronunciado anteriormente sobre el tema de los vehículos eléctricos puros.

El vicepresidente de Toyota para Norteamérica quiere una "parte justa" del mercado de vehículos eléctricos de EE. UU.

¡Es oficial! Toyota reveló planes para cuatro nuevos autos eléctricos, los cuales forman parte de una iniciativa de la compañía en Estados Unidos y supone un cambio de rumbo con respecto a comentarios anteriores sobre los vehículos eléctricos.

El presidente de Toyota, Akio Toyoda, se ha pronunciado abiertamente en el pasado sobre los vehículos eléctricos de batería. En 2024 afirmó que el segmento de los coches eléctricos solo representaría como máximo el 30% del mercado, y añadió que, en su opinión, "los clientes, y no las regulaciones ni la política", deberían decidir qué camino seguir, según un informe de Forbes de aquella época.

Como resultado, la empresa siguió ofreciendo una estrategia múltiple para reducir sus emisiones globales, que incluía un fuerte enfoque en los vehículos híbridos enchufables, los híbridos con recarga automática e incluso los vehículos propulsados por hidrógeno.

Hasta ahora, ha tardado relativamente en ofrecer una gama que incluya múltiples opciones de vehículos eléctricos puros, con el bZ4x y un puñado de vehículos comerciales propulsados por batería como abanderados de las baterías y los motores eléctricos.

Sin embargo, la empresa japonesa acaba de dar a conocer sus planes para varios modelos eléctricos puros nuevos que espera que le ayuden a obtener una ventaja competitiva en Estados Unidos, donde el actual Gobierno está creando un mercado cada vez más incierto al eliminar los créditos fiscales e incluso revertir decisiones históricas en materia de gases de efecto invernadero.

El próximo Highlander ofrecerá siete asientos y un entorno premium en un momento en el que Tesla ha anunciado que dejará de fabricar su gran Model X. Del mismo modo, Toyota ya ha comenzado a aceptar depósitos para el SUV bZ más pequeño, el CH-R de tamaño mediano totalmente eléctrico y un modelo bZ Woodland más robusto, similar a una camioneta.

Estos cuatro vehículos eléctricos de batería se unirán a una gama más amplia de opciones híbridas y híbridas enchufables que abarca desde minivans y camionetas hasta populares crossovers y SUV.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

David Christ, vicepresidente de Toyota Motor North America, declaró a Automotive News que la empresa reconoce que las ventas han bajado tras "la desaparición de los incentivos federales". Sin embargo, la empresa considera que merece su parte del mercado de vehículos eléctricos existente. "Estos cuatro coches nos ayudarán a conseguirlo", afirmó Christ.

¿Demasiado tarde para Toyota?

(Image credit: Toyota)

Este nuevo enfoque de Toyota no solo tiene como objetivo causar sensación en el mercado estadounidense, donde el nuevo bZ fue uno de los vehículos eléctricos más vendidos el mes pasado, superando al Hyundai IONIQ 5, el Ford Mustang Mach-E, el Kia EV9 y el Honda Prologue, según Electrek.

Europa también ha experimentado la llegada de una gran cantidad de nuevos modelos eléctricos, entre los que se incluyen el nuevo SUV compacto Urban Cruiser, cuyo precio parte de solo 28 495 £ (alrededor de 39 000 $ / 55 000 AU$), así como el mencionado C-HR+ y el actualizado bZ4x. También hay un puñado de vehículos comerciales y una versión del modelo bZ Woodland, que en el Reino Unido se llama bZ4x Touring.

Es posible que este nuevo compromiso con los vehículos eléctricos no traiga consigo cifras de autonomía que acaparen los titulares ni velocidades de carga ultrarrápidas, pero sí añade la reputación de calidad y fiabilidad que Toyota tiene desde hace tiempo al mercado más amplio de los vehículos eléctricos.

Además, llega en un momento en el que cada mes parecen aparecer nuevas marcas chinas. Para aquellos que no están dispuestos a arriesgarse con un recién llegado, Toyota representa una apuesta segura.

Esto, junto con unos precios muy competitivos, podría hacer que las declaraciones de Akio Toyoda parezcan un poco insensatas, sobre todo teniendo en cuenta que algunos países europeos ya han visto cómo los vehículos eléctricos acaparan más del 30% del mercado total, y que Noruega está en camino de alcanzar el 100% de ventas de coches nuevos con cero emisiones en los próximos años.

Sigue a TechRadar en Google Noticias y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en YouTube y TikTok para ver noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como recibir actualizaciones periódicas de nuestra parte en WhatsApp.