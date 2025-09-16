Tesla descarta su Cybertruck más barato tras solo cinco meses, ya que se precipita hacia convertirse en uno de los mayores fracasos de todos los tiempos

Tesla retira la Cybertruck de 70 000 dólares de su configurador.

Sin sus características más atractivas, no se vendió bien.

La controvertida camioneta ha tenido uno de sus años más flojos hasta la fecha.

¡Adiós Cybertruck! Parece que Tesla ha eliminado la versión más económica de la popular Cybertruck de su configurador en línea con sede en Estados Unidos, esto significa que solo están en venta los modelos con tracción en las cuatro ruedas y Cyberbest.

Lanzada hace menos de cinco meses, la opción Long Range con tracción trasera (RWD) tenía un precio de 69 990 dólares (alrededor de 51 000 libras esterlinas/105 000 dólares australianos), lo que suponía un descuento de 10 000 dólares con respecto al resto de la gama.

La medida tenía por objeto aumentar la aceptación y potenciar las ventas de esta controvertida camioneta, pero la decisión de la empresa de retirarla tan pronto parece sugerir que tuvo el efecto contrario.

Incluso en el momento de su lanzamiento, muchos compradores potenciales criticaron la decisión de sacar al mercado una opción más barata, afirmando que se habían eliminado la mayoría de las características deseables, mientras que el ahorro económico no era lo suficientemente grande como para compensar la pérdida.

Cabe recordar que la variante RWD eliminó un motor, lo que la hizo mucho menos potente que los modelos All-Wheel-Drive y Cyberbeast. Tesla también decidió eliminar la suspensión neumática activa y las populares tomas de corriente en la caja, añadiendo una incómoda cubierta manual, en contraposición a la versión motorizada, y unas diminutas llantas de 18 pulgadas.

Como es habitual en las actualizaciones de la gama de modelos de Tesla, la empresa californiana decidió eliminar discretamente el Cybertruck más barato de su configurador.

Quienes se conecten ahora verán que el modelo con tracción total, con un precio de 79 990 dólares (sin aplicar la deducción fiscal federal de 7500 dólares), es el más básico de la gama, mientras que el Cyberbeast cuesta 114 990 dólares.

Tesla se posiciona en el segmento de lujo ante la caída de las ventas

(Image credit: Wiki)

El Cybertruck ha tenido hasta ahora uno de sus peores años registrados, con solo 4,306 unidades en el segundo trimestre de 2025, según Cox Automotive.

En 2024, Tesla reportó 39,000 ventas, lo que lo convirtió en la pickup eléctrica más vendida en EE. UU.. Sin embargo, esas cifras han ido en declive y este año ha sido superado por la GMC Hummer EV y la Ford F-150 Lightning, ambas con volúmenes de ventas relativamente bajos.

De cualquier forma que se mire, los números están muy lejos de las 250,000 unidades al año que la compañía originalmente aseguró que produciría, e incluso Musk llegó a sugerir que la empresa tenía la capacidad para fabricar 500,000 unidades. Seguramente se alegra de no haberlo intentado.

Además, el mercado de pickups eléctricas en EE. UU. en general está enfrentando dificultades, con Ram anunciando recientemente que cancelaba sus planes de lanzar su propia EV, citando la débil demanda.

Mientras las ventas de Tesla caen en toda su línea, la compañía ha estado aumentando lentamente los precios de sus modelos más premium, con el Model S y el Model X recibiendo este año un paquete Luxe obligatorio que incrementó su precio en $10,000 dólares.

Tal vez la decisión con el Cybertruck se haya tomado en esa misma línea: dejarlo claro como un producto premium.

Sin embargo, aunque el gigante de acero inoxidable logró un impacto inmediato en relaciones públicas y marketing, acaparando titulares y generando notoriedad de la marca más allá de los primeros adoptantes de EV, no ha cumplido con las expectativas.

De hecho, Tesla solo logró vender poco más de 40,000 unidades en un año, cuando las cosas iban relativamente bien, y desde entonces, el modelo se ha convertido en un punto focal de protestas anti-Tesla.

A eso se suman los múltiples problemas de retiro (recalls), la cancelación del paquete de batería extendida y la promesa incumplida de carga inductiva, lo que hace sentir que incluso Tesla ha aceptado la derrota.

La compañía fue contactada para dar comentarios, pero hasta ahora no ha respondido.