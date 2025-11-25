Shoei presenta el primer casco de motocicleta del mundo con un HUD montado en la visera

Shoei lanza el primer casco del mundo con un HUD integrado en la visera

La empresa francesa EyeLights ha colaborado en el perfeccionamiento de la tecnología

El Head-Up Display integrado en la visera se une a la configuración de audio Bluetooth

¿Un casco de motocicletas con un visor de realidad aumentada? Así como lo lees y esto es gracias a la marca Shoei, que presentó un visor de realidad aumentada montado en uno de sus cascos GT-Air 3.

Esta tecnología, creada por la empresa francesa EyeLights, proyecta información importante directamente en el campo de visión del motociclista, y la empresa afirma que puede mejorar los tiempos de reacción en más de un 32 % al eliminar la necesidad de mirar hacia abajo a una pantalla de infoentretenimiento.

A medida que las motocicletas modernas se vuelven cada vez más tecnológicas, los fabricantes han comenzado a equipar las máquinas con pantallas táctiles interactivas y pantallas digitales que, aunque ofrecen una gran cantidad de información, a menudo pueden ser difíciles de ver y manejar cuando se está en la carretera.

La tecnología de Shoei y EyeLights espera mejorar esto proyectando datos, como la velocidad actual, las indicaciones paso a paso y las llamadas entrantes, en una zona situada en la parte superior derecha de la visera del casco.

Esta tecnología se ha integrado a la perfección en un casco de alta calidad. EyeLights afirma que la pantalla nano-OLED, la batería recargable, el micrófono, los audífonos Bluetooth y el cableado ya vienen preinstalados en el GT-Air 3, en lugar de ser un complemento voluminoso y, en ocasiones, difícil de instalar.

Al igual que otras unidades de comunicación Bluetooth, el dispositivo integrado en el casco funciona tanto en línea como en modo malla, en el que se conectan una serie de intercomunicadores para que los motociclistas puedan mantenerse en contacto durante un viaje por carretera. También funciona con los asistentes de voz Siri y Google para manejar las funciones del teléfono inteligente.

La aplicación, que suponemos que se ejecuta en segundo plano en un teléfono inteligente colocado cuidadosamente en un bolsillo o montado en el manillar de la motocicleta, proporciona instrucciones de navegación, datos precisos de velocidad por GPS e información sobre las llamadas y mensajes entrantes.

Además, al tratarse de Shoei, el casco cumple con las normas de seguridad reconocidas internacionalmente, incluidas las normas DOT y ECE 22.06.

La seguridad pasiva se vuelve activa

Varias empresas fabricantes de cascos han presentado conceptos o modelos casi listos para su producción que van más allá de la simple protección de la cabeza en caso de accidente.

GoPro ha adelantado que está trabajando con el fabricante italiano de cascos AGV para producir protectores para la cabeza que incorporan su reconocida tecnología de cámaras de acción.

Cardo, fabricante de sistemas de intercomunicación, también presentó el mes pasado su propio casco, que integra los micrófonos y auriculares necesarios en un elegante casco de fibra de carbono.

Además, cuenta con cancelación activa de ruido, lo que significa que, en teoría, los motociclistas no necesitarían usar tapones para los oídos para ahogar el ruido del motor o del tráfico, además de una luz de freno trasera y la capacidad de detectar cualquier daño en la carcasa exterior con sensores incorporados.

Además, Intelligent Cranium Helmets ha lanzado un producto que, al igual que el casco de Shoei, también incluye un HUD, pero va un paso más allá al incorporar dos cámaras en la parte trasera que ofrecen una imagen nítida de lo que ocurre detrás del motociclista, lo que reduce la necesidad de mirar por los espejos o mirar por encima del hombro.

También cuenta con una cámara frontal que funciona como una cámara de salpicadero en un automóvil y puede grabar vídeo en 1080p para el futuro o como prueba en caso de incidente.

Parece que los cascos de motocicleta se están volviendo cada vez más inteligentes y cuentan con avances como IA, OLED y cámaras para aumentar la seguridad. Pero la desventaja es que el precio también está aumentando.

El Shoei GT Air-3 Smart cuesta 1199 dólares en Estados Unidos o 1199 euros en Europa (alrededor de 1055 libras esterlinas/1860 dólares australianos), lo que lo convierte en más del doble del precio de uno de los cascos analógicos líderes de la marca.

Esto es especialmente difícil de aceptar si se tiene en cuenta que muchos fabricantes recomiendan renovar el casco cada cinco años para garantizar su correcto funcionamiento.

