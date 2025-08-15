Olinia: Todo sobre los autos eléctricos 100% mexicanos

¿Recuerdas que a inicios de año el gobierno de México anunció Olinia, la primera armadora mexicana de mini vehículos eléctricos desarrollados en el país? De ser así, te tenemos novedades. Pero si tu respuesta fue negativa, no te preocupes, primero te daremos una breve introducción, así que no te pierdas ningún detalle.

En primer lugar, cabe mencionar que Olinia tiene el objetivo de brindar una opción de movilidad urbana segura, eficiente y sustentable, al alcance de millones de mexicanos y mexicanas. Ahora bien, ¿cómo se logrará? En primera instancia, la compañía ofrecería diferentes opciones de mini vehículos eléctricos.

Principales características de los vehículos de Olinia

En relación con sus especificaciones técnicas, no se ha revelado mucho, sin embargo, en palabras de Sheinbaum el 6 de enero de 2025: “Este auto pequeño debe tener la característica de ser seguro, ser eléctrico, que se pueda conectar en cualquier enchufe y que la mayoría de sus componentes sean mexicanos. Entonces, poco a poco ir construyendo esta cadena de producción”.

Los vehículos serán cero emisiones, es decir, no emiten gases de efecto invernadero; no hacen ruido y tienen un costo de operación mucho menor al de un vehículo de gasolina; además de que se estima que cuenten con baterías de litio.

¿Cuáles son los planes del proyecto?

Es importante mencionar que es uno de los principales proyectos y que en 2025 se asignó un presupuesto de 25 mdp al Instituto Politécnico Nacional (IPN) y al Tecnológico Nacional de México para el impulso de este proyecto que tendrá a Rafael Garayoa como coordinador técnico.

Además, el coordinador del proyecto Olinia, Roberto Capuano Tripp, destacó que la meta es lanzar para el final del sexenio tres vehículos:

Movilidad personal: para jóvenes, madres que llevan a sus hijos a la escuela y para que las personas que recurren a la compra de una motocicleta tengan una alternativa segura

Movilidad de barrio: solución de movilidad que atiende a un sector que actualmente brinda el servicio de mototaxis en diferentes ciudades del país y que representa una alternativa segura, silenciosa y confortable para usuarios y con bajo costo de operación para conductores.

Entregas de última milla para el reparto de mercancía: alternativa de bajo costo y eficiente para la creciente demanda de envíos en comercio en línea y de aplicaciones conveniencia que entregan el súper a domicilio.

¿Cuánto costarán los mini autos eléctricos Olinia?

De acuerdo con la información oficial, las diferente unidades tendrán un precio estimado de entre 90 y 150 mil pesos dependiendo del modelo a través de planes de financiamientos justos para que la movilidad eléctrica esté al alcance de todos los mexicanos y mexicanas.

¿Qué viene en un futuro?

En una reciente conferencia del gobierno de México conocidas como "mañanera" el 13 de agosto de 2025, Claudia Sheinbaum, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos reveló nuevos detalles, incluyendo los planes a futuro y el emblema de la compañía.

Este último "se trata de una liebre alebrije que simboliza inteligencia práctica, adaptabilidad, aprovechamiento eficiente de la energía, libertad de movimiento y el vuelo de la innovación. Además, informaron que en septiembre se develará el diseño de los primeros vehículos", de acuerdo con el comunicado oficial.

En cuanto a lo que podemos esperar en un futuro cercano, se reveló que "su objetivo es tener los primeros vehículos Olinia a mediados del próximo año. Esa fue la tarea que les dimos, para que, a partir de ahí, podamos empezar a desarrollar la producción de estos vehículos. ¿Qué características tienen? Eléctricos, no contaminan, se pueden conectar en cualquier conexión de cualquier hogar o de cualquier lugar, y deben tener las características del tipo de vehículo que usamos los mexicanos”, destacó la Presidenta de México en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.