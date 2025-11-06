México se prepara para darle la bienvenida a la nueva Chevrolet Captiva PHEV

La nueva Chevrolet Captiva PHEV, el primer vehículo híbrido enchufable de la marca llega finalmente a México.

Cabe destacar que con este movimiento, la marca busca mantener su liderazgo en el segmento de las SUV subcompactas en un mercado que evoluciona con rapidez hacia alternativas más eficientes, tecnológicas, versátiles y confiables.

“Chevrolet Captiva PHEV representa un gran paso en la renovación continua de nuestro portafolio de vehículos, y también en nuestra manera de conectar con las familias mexicanas que buscan un vehículo versátil, con un diseño sofisticado, tecnología inteligente y un nivel de eficiencia que marca diferencia desde el primer trayecto”, comentó Ángel Pacheco, Gerente de Mercadotecnia de Chevrolet.

Capacidad y desempeño

Imágen 1 de 2 (Crédito de la imagen: Chevrolet) (Crédito de la imagen: Chevrolet)

Chevrolet Captiva PHEV cuenta con dos motores: uno eléctrico que otorga 150 kW de potencia, 201 HP y 229 lb-pie de torque,​ y otro a gasolina que brinda 78 kW de potencia, y 105 HP​. Ambos trabajan en conjunto para maximizar el rendimiento, extender la autonomía y reducir el consumo de combustible. Gracias a su sistema de gestión energética inteligente, esta SUV elige automáticamente el modo de manejo ideal según las condiciones del camino y el estado de la batería: ECO, ECO+, Normal y Deportivo.

De esta manera, en la ciudad se maneja como un auto eléctrico, y en la carretera o trayectos largos funciona como un vehículo híbrido que optimiza el rendimiento y ahorro. Y cuando el conductor lo desea, puede activar el modo EV MAX, para continuar su trayecto solo con energía eléctrica, incluso si el vehículo ya estaba operando en modo híbrido.

En cuestiones de autonomía, Chevrolet Captiva PHEV ofrece hasta 1,075 km de rango combinado, de acuerdo con el protocolo de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés), gracias a la integración eficiente de ambos motores. Además, cada vez que se frena o desacelera, Chevrolet Captiva PHEV recupera energía y la almacena en la batería, lo que incrementa la autonomía de forma automática.

La batería 20.5 kWh puede recargarse desde una toma doméstica, en los 48 Distribuidores EV de GM de México, así como en cualquiera de los más de 1,100 puntos de carga compatibles de la red Vemo y Evergo en todo el país. Gracias a que soporta carga rápida de hasta 23 kW, puede recuperar de 20 a 100% en tan solo 38 minutos.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Cuenta con tracción FWD, frenos frontales y traseros de disco con ABS, EBD y control electrónico de estabilidad, suspensión delantera McPherson y trasera independiente y dirección electroasistida​.

Diseño

Chevrolet Captiva PHEV 2026 destaca por su diseño exterior elegante con un toque aerodinámico. Mantiene una presencia fuerte y moderna, con líneas elegantes y proporciones que le dan un carácter distintivo.

Integra rines de aluminio de 18”, techo panorámico con control eléctrico formado por 2 paneles (Premier), luces diurnas y faros LED de acabado envolvente y delgado, que integran funciones inteligentes como el encendido automático, así como espejos laterales con ajuste eléctrico calefactables y abatibles eléctricamente (LT), con funcionalidades para la cámara 360° y luces direccionales (Premier)​.

En la parte trasera cuenta con un spoiler con tercera luz de freno LED​, cajuela eléctrica con volumen de 532 litros que se puede expandir a 1,690 litros con los asientos de la segunda fila abatidos​, rieles de techo con capacidad de carga de 30 kg​ y cristales delanteros y traseros eléctricos con función express up/down (Premier)​.

Su diseño interior es amplio, funcional y cómodo, con acabados de alta calidad. Destacan sus asientos forrados en vinipiel en negro o beige​, el asiento del conductor con ajuste eléctrico de 6 vías, mientras que el de pasajero es de ajuste manual de 4 vías, asientos traseros abatibles 60/40 con cabeceras ajustables, volante de 2 brazos en vinipiel con controles de audio, control crucero y bowtie de Chevrolet en negro (LT). Además, el paquete Premier incluye un interruptor de controles 360​.

Tecnología y seguridad

En cuanto a tecnología, esta SUV cuenta con un sistema de sonido de 6 bocinas, un panel de instrumentos digital de 8.8” y una pantalla táctil central de 15.6”. Está equipada con 5 puertos USB,​ así como entrada sin llave y sistema automático de cierre de puertas.

El sistema de aire acondicionado incluye escenarios y funciona de manera automática en el frente de la cabina; además, cuenta con controles digitales en la pantalla central y botones en el tablero. Las ventilas traseras maximizan el confort de los ocupantes.

La nueva Chevrolet Captiva PHEV no solo está diseñada para ofrecer eficiencia y tecnología; también está equipada con un sistema robusto de Asistencias Avanzadas al Conductor, o ADAS, que incluye funciones como:

6 bolsas de aire

Control de crucero adaptativo

Alerta de peatón delantero

Cámara de visión trasera (LT) y cámara 360° (Premier)

Sensores de reversa

Alerta de colisión frontal

Monitoreo activo de tráfico frontal y lateral

Alerta y asistencia de abandono de carril

Frenado automático de emergencia

Sistema de monitoreo de presión de llantas

Personalización

Chevrolet Captiva PHEV contará con 26 accesorios exclusivos, entre los que destacan:

Sombra de seguridad

Kit deportivo

Cubiertas de espejo con acabado tipo fibra de carbono

Estribos cromados y negros

Diferentes tipos de calcamonías

Umbrales de puerta con logo de Chevrolet

Comercialización

Los clientes de Chevrolet Captiva PHEV recibirán beneficios, como:

Dos cargadores, uno de nivel 1 y otro de nivel 2

arantía Defensa a Defensa de 3 años o 60,000 kilómetro

Garantía para la batería de 8 años o 160,000 kilómetros

El primer servicio de mantenimiento sin costo

Además, podrán acceder a los servicios de atención en emergencias de OnStar a través de la aplicación móvil Guardián, con 6 meses de cortesía, cuya cuenta puede compartirse hasta con 7 miembros de su familia, quienes podrán recibir:

Respuesta automática en accidentes

Asistencia en el camino

Servicios de emergencia

Ubicación en tiempo real

Para beneficio de los clientes, contará con una tasa especial de financiamiento del 11.99% a través de GM Financial, así como planes de leasing atractivos.

La nueva Chevrolet Captiva PHEV estará disponible en la Red de Distribuidores Chevrolet EV de la República Mexicana a finales de noviembre, en 6 colores exteriores y 2 colores interiores, con un precio especial de lanzamiento, con unidades limitadas, en las siguientes versiones y precios: