Los autos eléctricos de Volvo ahora podrán utilizar más cargadores gracias al adaptador NACS

¿Tienes un auto eléctrico Volvo? De ser así, te tenemos noticias, pues oficialmente está disponible en el país el adaptador NACS (North American Charging Standard), la solución que permitirá acceder a una red de infraestructura de carga todavía más amplia.

Cabe descatar que el adaptador ya se encuentra disponible en toda la red de distribuidores Volvo del país. Compatible con los modelos eléctricos de la marca, este adaptador permitirá utilizar una mayor cantidad de estaciones de carga disponibles en México, incluyendo aquellas que operan bajo el estándar NACS, como la red Supercharger de Tesla.

La incorporación de esta solución representa un paso más en la estrategia de Volvo por facilitar la transición hacia la movilidad eléctrica, eliminando barreras y ofreciendo mayor tranquilidad y flexibilidad tanto en los desplazamientos cotidianos como en viajes de larga distancia.

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"Nuestro enfoque siempre ha sido diseñar soluciones pensando en las personas y la confianza para elegir un auto eléctrico. Con la incorporación de este adaptador, nuestros clientes podrán acceder a más opciones de carga y disfrutar de una experiencia más práctica y conveniente, con la tranquilidad de saber que tienen mayor libertad para llegar más lejos", comentó Daniel Salinas, Customer Service Director de Volvo Car México.

El adaptador tiene un precio público de $7,200 MXN con IVA incluido. Sin embargo, como parte de su lanzamiento, Volvo Car México ofrecerá a sus clientes un precio especial por $4,990 MXN con IVA incluido, vigente durante los meses de junio y julio de 2026, con el objetivo de facilitar el acceso a esta nueva solución y acelerar la adopción de la movilidad eléctrica.

Con iniciativas como esta, Volvo Car México continúa fortaleciendo el ecosistema de electrificación en el país y desarrollando soluciones que permitan a más personas disfrutar de una experiencia de conducción segura y eficiente.