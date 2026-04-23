La nueva batería para vehículos eléctricos promete una increíble recarga en seis minutos

Se ha presentado una nueva batería de carga rápida para vehículos eléctricos

Se carga del 10% al 98% en tan solo 6 minutos y 27 segundos

Ofrece carga rápida a temperaturas de hasta -30 °C (-22 °F)

Sustainability Week 2026 / Semana de la Sostenibilidad 2026 Este artículo forma parte de una serie de artículos sobre sostenibilidad que estamos publicando con motivo del Día de la Tierra 2026 y para promover prácticas más sostenibles. Echa un vistazo a todo nuestro contenido de la Semana de la Sostenibilidad 2026.

La tecnología de baterías para vehículos eléctricos (VE) ha dado otro gran salto adelante con un nuevo récord de carga que acaba de establecer un gigante chino del sector.

CATL —el fabricante líder del mercado de baterías para VE— ha anunciado su batería Shenxing de tercera generación.

CATL afirma que su nueva batería de fosfato de hierro y litio (LFP) puede cargarse del 10% al 35% en un minuto, del 10% al 80% en tres minutos y 44 segundos, y del 10 % al 98 % en seis minutos y 27 segundos.

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En comparación, la última batería de BYD tarda cuatro minutos y 54 segundos en pasar del 10% al 70%, y nueve minutos en cargarse del 10% al 97%.

Al parecer, la nueva batería de CATL también puede funcionar notablemente bien a bajas temperaturas (hasta -30 °C / -22 °F) gracias a su «tecnología de autocalentamiento».

Por el momento, la información sobre esta tecnología es escasa, pero según CarNewsChina, «utiliza calentamiento rápido por pulsos para resolver los retos de la carga ultrarrápida a bajas temperaturas».

Las bajas temperaturas pueden reducir significativamente la velocidad de carga de las baterías de los vehículos eléctricos, por lo que hemos visto a varios fabricantes ofrecer bombas de calor (por lo general como un extra opcional, o limitadas a los modelos de gama alta) para facilitar la carga en climas fríos.

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La propuesta de la tecnología de autocalentamiento de CATL es que no habrá necesidad de una bomba de calor tradicional, lo que podría reducir el peso y el costo total del vehículo.

El futuro de la propiedad de vehículos eléctricos es prometedor

(Image credit: CATL)

CATL no ha mencionado el tipo de autonomía que podemos esperar de su nueva batería, aunque si tomamos como referencia la Blade 2.0 de BYD, parece que superar las 400 millas será un hito alcanzable para estos nuevos paquetes de baterías gracias a su mayor densidad.

Con una mayor autonomía, una recarga aún más rápida y la llegada al mercado de modelos más accesibles, los principales obstáculos para la adquisición de un vehículo eléctrico se están desvaneciendo. CATL también anunció que una actualización de su batería Qilin permite recorrer 1500 km con una sola carga.

«Los límites de la electroquímica aún están lejos de alcanzarse», señaló el fundador de CATL, Robin Zeng. «Y las posibilidades de la ciencia de los materiales aún están lejos de agotarse».

Poder recargar tu vehículo eléctrico casi tan rápido como un auto a gasolina es genial, pero necesitarás acceso a un cargador de alta potencia para alcanzar esas velocidades, y ahí radica el último gran obstáculo que debe superar el mercado eléctrico.

Las redes de recarga de vehículos eléctricos en países de todo el mundo se están expandiendo rápidamente —algunas marcas ya han lanzado sus primeros cargadores de 1500 kW en China—, pero pasará algún tiempo antes de que exista una red fácilmente accesible de cargadores de alta velocidad en otros países.

Sin embargo, el futuro de los vehículos eléctricos es sin duda prometedor: si le damos a esta tecnología de baterías un año más o menos para que se incorpore a los vehículos y para que la infraestructura de recarga siga creciendo, la propiedad de autos eléctricos está lista para ocupar la pole position en las cocheras de todo el mundo.

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