La más reciente plataforma de vehículos eléctricos de BYD puede agregar ¡400 km de autonomía en solo cinco minutos!

El fabricante de automóviles chino BYD continúa llevando la tecnología de carga de baterías y vehículos eléctricos al límite, con un anuncio reciente que afirma que lanzará capacidades de carga de 1.000 kW en dos próximos modelos totalmente eléctricos, que se lanzarán a finales de este año.

La Super e-Platform, como la llama BYD, ofrece un voltaje de carga de hasta 1000 V y una corriente máxima de 1000 A, eclipsando ampliamente la arquitectura de 800 V que actualmente se considera la mejor.

BYD afirma que, cuando se combina con una estación de carga de 1 megavatio (1 MW) francamente aterradora, la batería de “carga rápida” permitirá agregar una impresionante autonomía de 400 km en solo cinco minutos de carga.

Según la empresa, las pruebas han demostrado que los paquetes de baterías aún pueden consumir 600 kW incluso con un estado de carga del 90 %, normalmente cuando la mayoría de los cargadores de vehículos eléctricos reducen su velocidad por razones de seguridad y de salud de la batería.

Car News China dice que el paquete de baterías de fosfato de iones de litio de 83,2 kWh acoplado al Han L EV actualizado es capaz de alcanzar más de 430 millas de autonomía con una sola carga, con un nuevo motor eléctrico que funciona a hasta 30.511 rpm, lo que lo convierte en el motor de mayor revolución en producción.

En los modelos Han L y Tang L con tracción total, se utilizarán dos de estos motores con una potencia combinada de 1084 CV. BYD afirma que esto será suficiente para impulsar su pesado sedán Han L de 0 a 100 km/h en 2,7 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 305 km/h.

Las preventas tanto del Han L como del Tang L ya han comenzado en China, y la compañía ofrece su última tecnología de carga y motor eléctrico por alrededor de $ 37,000 a $ 40,000, dependiendo del modelo.

Tesla anunció recientemente el despliegue de su red de Supercargadores V4 en Estados Unidos, capaz de alcanzar velocidades de hasta 325 kW. Esto, por el momento, solo beneficiará a los propietarios de Cybertruck, ya que es el único modelo con la arquitectura eléctrica de 800 V necesaria para su funcionamiento.

El CEO de Tesla, Elon Musk, ha declarado repetidamente que la última generación de Supercharger es capaz de ofrecer velocidades de carga de hasta 500 kW, pero aún no lo hemos visto en acción y es solo la mitad de la velocidad que propone BYD.

Además de esto, el fabricante de automóviles chino se ha comprometido a construir más de 4.000 estaciones de carga ultrarrápida en toda China, lo que permitirá a los clientes del Han L y Tang L experimentar las elevadas velocidades de carga que afirma.

Sin embargo, no se ha informado sobre el diseño de estas estaciones de carga para vehículos eléctricos, ni sobre si necesitarán cables de carga refrigerados por líquido para suministrar 1 MW de potencia, ni sobre la considerable instalación de subestaciones necesaria para distribuir el flujo eléctrico de forma segura. Tampoco se ha anunciado ningún plazo.

"Esta es la primera vez en la industria que se alcanza la unidad de megavatio en potencia de carga", dijo el fundador de BYD, Wang Chuanfu, durante un reciente evento de lanzamiento y continuó explicando que durante las pruebas, la estación de carga alcanzó 1 MW en 10 segundos, llevando los vehículos del 7% al 50% en 4,5 minutos, según Electric Cars Report .

A principios de este mes, surgieron informes de que el control de Tesla sobre el mercado chino de vehículos eléctricos estaba disminuyendo, y las entregas de su fábrica de Shanghai cayeron a su nivel más bajo en más de dos años y medio el mes pasado.

También están apareciendo señales reveladoras de un debilitamiento de la demanda del nuevo Model Y: la compañía ya ofrece préstamos con una tasa de interés anual del 0 % para su modelo más reciente, a pesar de que salió a la venta recién a principios de este año.

Por lo general, los clientes chinos disfrutan de todo lo nuevo y emocionante, pero la desaceleración de la innovación de Tesla y su negativa a actualizar su antigua línea de modelos está teniendo un impacto claro, dejando a los fabricantes de automóviles nacionales, como BYD y Xiaomi, con la tarea de robar el protagonismo.

